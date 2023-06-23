وظائف خالية للشباب بمرتبات مجزية في المحافظات

تحرص وزارة العمل، على توفير العديد من فرص العمل، من خلال طرح الوظائف الخالية بمرتبات مجزية ومزايا عديدة، وذلك للتسهيل على المواطنين.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزير حسن شحاتة، بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية وفرص تدريب مهنى، بما يساهم في دخولهم سوق العمل الداخلية والخارجية والمشاركة في التنمية.

فرص عمل للشباب بالإسكندرية

أعلنت وزارة العمل عن توفير فرص عمل للشباب بالإسكندرية، حيث قالت مديرية العمل بالمحافظة أن هذه الفرص متوفرة للشباب للعمل بشركة أمان للخدمات المالية، لحملة المؤهلات المتوسطة والعليا، وذلك برواتب مجزية، مع توفير تأمين صحى واجتماعى، للشباب من سن 19 إلى 45 سنة خبرة وبدون خبرة.

وقالت أن ذلك يأتي في إطار جهود المديرية لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية وفرص تدريب مهنى تسهم في دخولهم سوق العمل الداخلى والخارجى والمشاركة في التنمية.

التنسيق مع شركة أمان للخدمات المالية

وأوضحت الوزارة في بيان، أنها تلقت تقريراً من المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، أوضح فيه أنه بالتنسيق مع شركة أمان للخدمات المالية، تم توفير تلك الفرص للشباب في العمل على مهنة مندوب مبيعات، وموظف إداري مع توافر فرص لذوي الهمم.

وأضاف وكيل المديرية، أنه على الشباب الراغب في الحصول على تلك الفرص التقديم بإدارة بحوث العمالة بديوان عام المديرية.

على من يرغب فى التقدم للالتحاق بهذه الوظائف الذهاب إلى العنوان الآتي: شارع دكتور سيد فهمى متفرع من شارع مصطفى كامل خلف نقابة الأطباء بسموحة.

فيما تسعى المديرية فى بذل جهودها في التعاون مع الشركات العاملة من القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب أبناء المحافظة والمقيمين فيها.

3428 وظيفة خالية

كانت قد أعلنت وزارة العمل في بيان لها عن تلقيها طلبات من 44 شركة قطاع خاص في 10 محافظات لشغل 3428 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، وذلك للتقديم عليها خلال شهر يونيه 2023 .

ووجه وزير العمل حسن شحاتة جميع المديريات بمتابعة هذه "الوظائف" لحين استلامها من راغبي العمل، وتحرير العقود مع صاحب العمل، وأن تتضمن بنودا تحمي حقوق طرفي العمل "العامل وصاحب العمل".

نشرة التوظيف الدورية

وجاء في البيان الصحفي، أن نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن "الوزارة" كل 15 يوم، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وتعدها منى شوقي باحث أول بالإدارة، تعلن اليوم عن فرص عمل جديدة، مُتوفرة في 10 محافظة، هي: القاهرة، ودمياط، والغربية، والسويس، وبورسعيد، والقليوبية، والشرقية، والبحر الأحمر، وسوهاج، وأسيوط، في التخصصات الآتية : مهندسين مكتب فني، ومحاسبين، ومراقب جودة، وعمال إنتاج، وعضو فريق، ومندوبين توصيل، وأخصائيين اجتماعيين، ومدرسين جميع التخصصات، وأفراد أمن بمواقع مميزة، ومشرفين رياض أطفال، وكل التخصصات الفندقية، ومهن التفصيل والخياطة، وفنيين، وسائقين، وتخصصات أخرى.

مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات

وبحسب البيان، في النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوى الإعاقة خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالى عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 ، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل..

وكان وزير العمل حسن شحاتة قد وجه جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر هذه الفرص..وفي إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة..