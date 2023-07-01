ارتفاع عدد ضحايا حادث أول يوم العيد بطريق الإسماعيلية السويس

كشفت مصادر طبية ارتفاع عدد ضحايا حادث اول يوم العيد بطريق الإسماعيلية السويس الي وفاة 3 اشقاء.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة للموقع أن شقيقين من أبناء قرية أبو سلطان لحقوا بشقيقهم الثالث الذي لقي مصرعه في الحادث اول ايام عيد الاضحى وانهم ظلوا يصارعوا الموت خلال الأيام القليلة الماضية إلي أن لحقوا به، قبل ساعات.

وأصيب في الحادث الأليم 14 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الإسماعيلية السويس، وتحديدا أمام قرية سرابيوم في الإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات المحافظة لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وتم نقل المتوفى الاول وقت وقوع الحادث إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقى المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، بقيادة اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا، من اللواء مهندس هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل أمان شركة الدواجن بزمام قرية سرابيوم؛ ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 16 آخرين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث؛ للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

ودفع مرفق الإسعاف بمحافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات الإسماعيلية، وتم نقل المتوفى إلى مشرحة المستشفى.

وقالت مصادر طبية، إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد؛ حيث تم إسعافهم وإيداعهم بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابيين حول الحادث.