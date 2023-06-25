مطالبات لوزير التعليم بحل امتحان الكيمياء على الهواء

طالب عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بحل امتحان الكيمياء على الهواء باعتباره مدرس المادة في الأصل.

ودعا أولياء الأمور وزير التربية والتعليم بتقييم امتحان الكيمياء علنًا، بصفته مدرس كيمياء في الأساس، حتى يتحققوا من مدى مستوى صعوبته بشكل حقيقي.

واشتكى طلاب الثانوية العامة في الشعبة العلمية من صعوبة مادة الكيمياء، التي اعتبروها خارقة وتعجيزية وفي مستوى الأستاذ الجامعي وليس طالب الثانوية.

شكاوى من امتحان الكيمياء 2023

وخيمت حالة من الحزن والعبس على وجوه طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية بعد خروجهم من لجان امتحان الكيمياء الذي أدوه في آخر يوم لهم قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأصيبت عدد من طالبات الثانوية العامة الانهيار والإغماء بعد انتهاء لجان امتحان الكيمياء 2023، وسيطرت الدموع على أعين الطلاب والطالبات بسبب الأسئلة التي وصفوها بشديدة الصعوبة.

وأعرب طلاب الثانوية العامة عن استيائهم من طول امتحان الكيمياء وتطلبه المزيد من الوقت عن ثلاث ساعات، خاصة مع تحوير أغلب الأسئلة واحتياجها تركيز شديد وتفكير عميق.

وتضامن معلمو مادة الكيمياء مع شكاوى الطلاب، ورأوا أن الامتحان بالغ الصعوبة ويحتاج إلى خمس ساعات للحل عليه، وأنه أخلّ بالمواصفات الفنية، التي تتطلب وجود 30 في المائة لأسئلة العمليات البسيطة و40 في المائة لأسئلة العمليات المتوسطة و30 في المائة لأسئلة العمليات العليا.

امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2023

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم الأحد، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادتي الكيمياء والجغرافيا، أمام 2097 لجنة امتحانية.

وبلغ عدد طلاب الثانوية العامة للشعبة العلمية (للعلوم والرياضيات) الذي أدوا امتحان الكيمياء 473 ألفًا و823 طالبًا وطالبة، وعدد طلاب الشعبة الأدبية في الثانوية العامة الذين أدوا امتحان الجغرافيا 257 ألفًا و449 طالبًا وطالبة.

ويبلغ مجموع درجات مادة الكيمياء للشعبة العلمية من الثانوية العامة 60 درجة، على أن تكون النهاية الصغرى للنجاح 30 درجة.

ويبلغ عدد الأسئلة المقالية في مادة الكيمياء سؤالين مخصص لها أربع درجات، وتبلغ الأسئلة الموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة.

ويحتوي امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية في الثانوية العامة على إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا يقدرون بـ60 درجة.

ونظمت ورقة أسئلة امتحان الكيمياء على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول يحتوى على أسئلة بدرجة واحدة، والجزء الثاني يحتوي على أسئلة بدرجتين، والجزء الثالث يحتوي على للأسئلة المقالية ويتم كتابة درجة كل سؤال بجواره.