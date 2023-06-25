ضبط 3 طلاب نشروا امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضبط ثلاثة طلاب نشروا امتحان الكيمياء خلال انعقاد لجان الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد خمس حالات غش إلكتروني، من بينهم ثلاث حالات أثناء امتحان مادة الكيمياء بمحافظات (الشرقية، الدقهلية، الجيزة)، وحالتين فى امتحان مادة الجغرافيا بمحافظتى (الغربية، وبنى سويف).

وضُبط هؤلاء الطلاب لدى قيامهم بالغش باستخدام الهاتف المحمول، وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المحمولة المستخدمة، وعمل محاضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب الذين تم ضبطهم، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

أداء امتحاني الكيمياء والجغرافيا

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم الأحد، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادتي الكيمياء والجغرافيا، أمام 2097 لجنة امتحانية.

وبلغ عدد طلاب الثانوية العامة للشعبة العلمية (للعلوم والرياضيات) الذي أدوا امتحان الكيمياء 473 ألفًا و823 طالبًا وطالبة، وعدد طلاب الشعبة الأدبية في الثانوية العامة الذين أدوا امتحان الجغرافيا 257 ألفًا و449 طالبًا وطالبة.



وأدى 1824 طالبا وطالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، بينما أدى (255) طالبًا وطالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة الجغرافيا (الورقة الثانية).



وتابع الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية.

واطمأن وزير التربية والتعليم على سير العملية الامتحانية في مادتي الكيمياء والجغرافيا بجميع المحافظات

وأجرى وزير التربية والتعليم جولة تفقدية مفاجئة للجان الامتحانات في محافظة السويس للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات بالمحافطة والتأكد من تطبيق التعليمات.