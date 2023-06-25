طلاب الثانوية العامة لا: الإمتحان طويل والكيمياء صعبة

أدى طلاب الثانوية العامة، بمحافظة المنيا، امتحان مادتي الكيمياء لطلاب قسمي العلوم والرياضيات ، والجغرافيا لطلاب الأدبي ، وتباينت الأراء من طلاب الثانوية العامة في المنيا، للعام الدراسي الجديد 2023.

وعن مستوى امتحان الكيمياء والجغرافيا ، تحدث للوفد قال الطلاب « محمد خليفة » بلجان إمتحانات مركز ملوي جنوب المنيا ، ان امتحان الجغرافيا جاء في متناول الطالب البسيط وسهل جدا، وعلى العكس تماما اضافت الطالبة " عبير حميدة " بلجان إمتحانات مركز العدوة شمال المنيا ، ان امتحان الكيمياء جاء بصعوبة جدا وخاصة القوانيين ، وان الإمتحان تضمن 46 سؤالا، مضيفة ان الوقت كان ضيق للغاية لحل الأسئلة .

واكدت الطالب محسن دكروري ، بلجنة مدرسة الثانوية بنين بمطاي شمال المنيا للوفد، أن امتحان الكيمياء جاء صعب للغاية وأن هناك أكثر من 20 سؤال من بين 46 سؤال محير ويحتاج الى وقت طويل للتفكير للإجابة، ومن جانبه اكدت غرفة عمليات متابعه الإمتحانات في المنيا، على عدم تلقي اي شكاوى من طلاب الثانوية العامة عن اللغة العربية، مع مواصلة تكثيف الجهود خلال تلك الفترة الحالية، لإنتظام العملية الامتحانية.

في سياق متصل، قال وكيل وزارة التربية والتعليم إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام 40 ألفا و704 طالباً منهم 22 ألفا و 937 طالباً علمي علوم، و2443 طالبا علمي رياضة، و15 ألفا و324 طالبا بالشعبة الأدبية، يؤدون الامتحان داخل 100 لجنة، فقد ادى صباح اليوم الأحد، ٤٠٧٠٤ طالب وطالبة في المنيا، لحضور امتحان مادة اللغة العربية، داخل ١٠٠ لجنة في ٩ إدارات تعليمية من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة، بمحيط اللجان .