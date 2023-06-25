حزن وبكاء طلاب الثانوية في امتحان الكيمياء اليوم

رصدت كاميرا "بوابة الوفد الإلكترونية" اليوم الأحد من أمام مدرسة الأورمان شيراتون الثانوية بنات، لحظة خروج الطالبات من امتحان الكيمياء للنظام العلمي علوم وعلمي رياضة.

وأعرب طلاب الثانوية العامة عن حزنهم بسبب صعوبة امتحان الكيمياء مع قلة الوقت المحتسب لأدائه، مع قلة عدد الساعات التي قررت لأداء الامتحان.

امتحان الكيمياء

وقال عدد من الطالبات الذين انتهوا من امتحان الكيمياء للثانوية العامة للنظام العلمي علوم ورياضة اليوم الأحد، إن الامتحان جاء صعبًا للغاية وليس في استطاعة الطالب المتوسط استيعابه أو اجتيازه.

بكاء طالبات الثانوية العامة بعد امتحان الكيمياء

وأضافوا أن عدد الأسئلة التي جاءت بامتحان الكيمياء حوالى 45 سؤالًا مع عدد ثلاث ساعات قليلة، الأمر الذي جعل أغلبية الطالبات بعدم الانتهاء من حل الأسئلة بشكل جيد.

واستغاث أولياء الأمور بـ وزير التربية والتعليم لصعوبة الامتحان وقلة الوقت للنظام العلمي علوم ورياضة، وأضافوا أن طلبة العلمي موادهم أصعب من النظام الأدبي، وطالبوا بزيادة عدد الساعات أو إضافة درجات رأفة هذا العام.

وكان اليوم الأحد هو آخر يوم لأداء امتحان الكيمياء لطلاب النظام العلمي قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي من المقرر أن تبدأ غدًا الاثنين حتى يوم السبت المقبل، ويستكمل الطلاب أداء امتحاناتهم يوم الأحد المقبل لمادة الفيزياء.