طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الكيمياء والجغرافيا غدًا

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023، يوم غد الأحد الموافق 25 يونيو الجاري، امتحانات الدور الأول في مادتي الكيمياء والجغرافيا، كآخر مادتين قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.

ويمتحن طلاب الشعبة العلمية العلوم والرياضة من الثانوية العامة مادة الكيمياء، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الجغرافيا.

كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (الكيمياء).

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023

يبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الذين تقدموا لأداء الامتحانات نحو 783 ألف طالب وطالبة بشعبتيها الأدبية والعلمية.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2023 في ألفين و97 لجنة امتحانية في المدارس بجميع أنحاء الجمهورية، وسط تأمينات مشددة.

ويؤدي الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2023 بنظام الكتاب المفتوح open book من خلال توزيع كتيبات مفاهيم عليهم داخل اللجان.

وتحتوي امتحانات الثانوية العامة 2023 على 85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد على نماذج البابل شيت و15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة جدًا.

تنبيهات امتحانات الثانوية العامة 2023

نبه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالالتزام بالدقة في توزيع أوراق الأسئلة والإجابة.

ونوه وزير التربية والتعليم بضرورة توزيع أوراق الأسئلة فى الوقت المحدد مع بداية وقت امتحانات الثانوية العامة، وعدم التأخير في ذلك.

وشدد وزير التربية والتعليم على عدم التساهل فى مواعيد دخول الطلاب لجان امتحانات الثانوية العامة ودخولهم فى الوقت المحدد.

ونبه وزير التربية والتعليم بمراجعة الصيانة الشاملة في لجان امتحانات الثانوية العامة قبل بدء كل امتحان بهدف توفير سبل الراحة للطلاب خلال اداء امتحانات الثانوية العامة 2023.

ووجه وزير التربية والتعليم بضرورة مراجعة الكاميرات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة قبل البدء وبعد الانتهاء من الامتحان، وتشغيلها طوال فترة انعقاد اللجان.

كما وجه وزير التربية والتعليم بالتأكد من جمع أوراق الإجابة البابل شيت والمقالى، وعدم مغادرة رئيس اللجنة قبل التأكيد على تسليم الطلاب الورقتين معا.

وتعهد وزير التربية والتعليم بأن تكون أسئلة امتحانات الثانوية العامة خالية من أي لغط أو تحوير، أو وجود اختيارات متقاربة في أسئلة الاختيار من متعدد، أو وجود إجابتين صحيحتين.