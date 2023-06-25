وزير التربية والتعليم يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة في السويس

تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 في السويس.

ورافق وزير التربية والتعليم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، لتفقد لجنة مدرسة السويس الثانوية العسكرية بنين، التابعة لإدارة جنوب السويس التعليمية، أثناء تأدية الطلاب الامتحان فى مادتى الكيمياء للشعبة العلمية، والجغرافيا للشعبة الأدبية.

جاء ذلك في إطار زيارته المفاجئة لمحافظة السويس لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة، ورافق الوزير خلال الزيارة التفقدية ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

متابعة تطبيق تعليمات امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2023

واطمأن وزير التربية والتعليم خلال تفقده لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بالمدرسة، على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، مؤكدًا لمراقبى اللجان على الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية.

واطمأن وزير التربية والتعليم أيضا على توزيع كتيب المفاهيم على الطالبات خلال لجان امتحانات الثانوية العامة، كما اطمأن على توزيع النماذج الأربعة للأسئلة بطريقة صحيحة داخل اللجان.

كما تأكد وزير التربية والتعليم من قيام الطلاب بتسجيل بياناتهم على ورقة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، مؤكدًا على الاعتداد فقط بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وعدم الكتابة في كراسة الأسئلة، كما وجه الوزير أيضا الملاحظين بالتأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وردًا على استفسار لأحد الطلاب حول كيفية تلافى حدوث خطأ فى تظليل الإجابة فى البابل شيت، أكد الوزير على أن نظام التصحيح لورقة إجابة البابل شيت إلكتروني، مشيرًا إلى أنه في حال وضع الطالب علامة خطأ (X) على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلًا كاملًا، يصدر سيستم التصحيح الإلكتروني إنذارًا للمراقب على سيستم التصحيح لمراجعة الإجابة والتأكيد على اختيار الإجابة الصحيحة التي قام الطالب بتظليلها.

وتفقد الوزير والمحافظ لجان الامتحانات بمدرسة السويس الثانوية بنات التابعة لإدارة جنوب السويس التعليمية، حيث اطمأن الوزير على مستوى أدائهن فى الامتحان، موجها السادة الملاحظين بالتأكد من قيام الطالبات بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.

امتحانات الثانوية العامة 2023

كما شدد الوزير على توفير وسائل التهوية في اللجان لتوفير سبل الراحة للطلاب.

جدير بالذكر أن اجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة بمحافظة السويس يبلغ 3851 طالبا وطالبة من بينهم 1269 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية و2400 طالب وطالبة بالشعبة العلمية في 15 لجنة أساسية و199 لجنة فرعية.