طلاب الأقصر عن امتحان الكيمياء: في مستوى الطالب الخارق للطبيعة

سيطرت حالة من التوتر والحزن على طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية بالأقصر؛ لصعوبة أسئلة امتحان مادة الكيمياء، وعدم مباشرة الأسئلة.

الامتحان جاء في مستوى الطالب الخارق للطبيعة، اللي معاه سماعة مكانش هيعرف يغش



وقال الطالب محمود عبد العزيز تعبيرًا عن استيائه من صعوبة الكيمياء: "إن الامتحان جاء في مستوى الطالب الخارق للطبيعة، اللي معاه سماعة مكانش هيعرف يغش، لأن الامتحان نفسه أصعب من إمكانيات السماعة"؛ مطالبًا الوزارة بتخفيف العبء عليهم هذا العام نتيجة توالي الصعوبات في امتحان المواد لهذا العام.

فيما أوضح عبد الرحمن نجدي، بالشعبة العلمية، أن الأسئلة غير مباشرة، مؤكدًا أن بعضها جاء مباشرًا وهو قليل، لكن الجزء الأكبر من الامتحان غير مباشر وحتى إن استدعى ذلك وقتًا أطول للتفكير، لم يجد نفعًا.

واتفق معه الطالب كامل سامي، من الشعبة العلمية، موضحًا أن الامتحان تضمن أجزاء كبيرة من الأسئلة غير الواضحة ولا المباشرة، معبرًا عن استيائه لعدم مراعاة الوزارة مستوى الامتحانات.

فيما تباينت آراء طلاب الشعبة الأدبية حول امتحان مادة الجغرافيا بين المتوسط ووجود أسئلة غير مباشرة تضمنها الامتحان.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة بالأقصر الامتحانات، وسط عملية تأمين مشددة أمام اللجان، وتوافر سيارات الإسعاف؛ تحسبًا لأية طوارئ.

ويشار إلى إنه من المقرر أن يؤدى حوالي 7550 طالبًا وطالبة امتحانات الشهادة الثانوية العامة لهذا العام بمحافظة الأقصر، بينهم 1351 طالبًا وطالبة فى الشعبة الأدبية، و5079 طالبًا وطالبة بقسم علمى علوم، و448 طالبًا فى قسم علمى رياضة.