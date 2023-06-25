بدء امتحاني الكيمياء والجغرافيا لطلاب الثانوية العامة 2023

بدأ طلاب الثانوية العامة 2023، منذ قليل، أداء امتحانات الدور الأول في مادتي الكيمياء والجغرافيا، كآخر مادتين قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.

ويمتحن طلاب الشعبة العلمية العلوم والرياضة من الثانوية العامة مادة الكيمياء، ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الجغرافيا.

كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم في مادة الكيمياء.

يبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الذين يؤدون الامتحانات نحو 783 ألف طالب وطالبة بشعبتيها الأدبية والعلمية.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة في ألفين و97 لجنة امتحانية في المدارس بجميع أنحاء الجمهورية، وسط تأمينات مشددة.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023

ويؤدي طلاب الثانوية العامة امتحاني الكيمياء والجغرافيا ورقيًا بأسئلة تقيس مختلف المستويات المعرفية، من بينها 30 في المائة أسئلة بسيطة، و40 في المائة أسئلة متوسطة، و30 في المائة أسئلة للعمليات العليا.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2023 بنظام الكتاب المفتوح open book من خلال توزيع كتيبات مفاهيم على الطلاب داخل اللجان ثم إعادتها في نهاية الامتحان.

وتحتوي امتحانات الثانوية العامة 2023 على 85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد على نماذج البابل شيت و15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة جدًا على ورقة الإجابة المخصصة لذلك.

تنبيهات امتحانات الثانوية العامة 2023

وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالالتزام بالدقة في توزيع أوراق الأسئلة والإجابة.

وأكد وزير التربية والتعليم ضرورة توزيع أوراق الأسئلة فى الوقت المحدد مع بداية وقت امتحانات الثانوية العامة، وعدم التساهل فى مواعيد دخول الطلاب لجان امتحانات الثانوية العامة ودخولهم فى الوقت المحدد.

ونبه وزير التربية والتعليم بمراجعة الصيانة الشاملة في لجان امتحانات الثانوية العامة قبل بدء كل امتحان بهدف توفير سبل الراحة للطلاب خلال اداء امتحانات الثانوية العامة 2023.

ووجه وزير التربية والتعليم بضرورة مراجعة الكاميرات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة قبل البدء وبعد الانتهاء من الامتحان، وتشغيلها طوال فترة انعقاد اللجان.

كما وجه وزير التربية والتعليم بالتأكد من جمع أوراق الإجابة البابل شيت والمقالى، وعدم مغادرة رئيس اللجنة قبل التأكيد على تسليم الطلاب الورقتين وتدبيسهما معا.

