56 شكوى ترد إلى ديوان عام قنا

استمع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، وحسام حموده سكرتير عام محافظة قنا، اليوم الأحد، لشكاوى 56 مواطنًا ومواطنة، فى لقاءات فردية، بديوان عام المحافظة.

قال المحافظ، إن ذلك في إطار حرص محافظ قنا، على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيًا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم من أجل توطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة.

ووجه المحافظ، المسئولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة التى تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية، وذلك استمرارًا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.

وتابع أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التى يتم إرسالها إليها فى وقت قياسى، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى.

الوطني للشباب يُنظم ندوة توعوية

وفي سياق متصل شارك الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، نائبًا عن محافظ قنا، في الندوة التوعوية التى نظمها المجلس الوطنى للشباب بالتعاون مع وحدة سكان محافظة قنا للعاملين بديوان عام المحافظة تحت شعار "حياة سليمة"، اليوم الأحد.

ضمن الخطة القومية لمكافحة ظاهرة الإدمان وتعاطي المخدرات التي ينفذها صندوق مكافحة علاج الإدمان بجميع محافظات الجمهورية، والتي تتبناها الدولة تحت رعاية رئيس الجمهورية في إطار جهود بناء الإنسان والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

الإدمان يؤدي إلى تدمير الهوية

قال نائب محافظ قنا، إن قضية الإدمان تعد قضية أمن قومي قد تؤدى إلى تدمير الهوية المصرية، كما أن تعاطي المخدرات من أخطر المشكلات التى تواجه المجتمعات، خصوصًا فى عصر التكنولوجيا الحديثة والانفتاح على التيارات المختلفة والتأثر بها، الأمر الذى قد يؤدي إلى انسياق الشباب نحو تلك الاتجاهات السلبية والوقوع فى فخ الإدمان.

وأشار إلى أن الدولة وضعت خطة استراتيجية لمحاربة الإدمان والوقاية منه وحماية الشباب من أخطاره الحتمية، مؤكدًا ان المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية تحرص على تنظيم برامج توعوية وندوات تثقيفية لتوعية الشباب بمخاطر تعاطي المواد المخدرة، وما تسببه من أضرار اجتماعية وصحية جسيمة.

دور الأسرة

وألقت الدكتورة حياة أبوالعزايم، وكيل كلية التمريض لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، محاضرة حول قضية الإدمان، وأسبابه، وأضراره على الفرد والمجتمع، وطرق الوقاية والعلاج منه، مؤكدةً أهمية دور الأسرة فى المتابعة اليومية لسلوك أبناءهم، والاكتشاف المبكر لأي سلوك منحرف أو أي تغيير فى حالتهم الصحية.

وتابعت أن الإدمان ينتج عنه الكثير من الاضطرابات النفسية، والتى تؤدي إلى ارتكاب جرائم القتل والسرقة والبلطجة، وزيادة حوادث الطرق والمواصلات، داعيةً إلى ضرورة توحيد الجهود وتكثيفها بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لمحاربة تلك المشكلة والقضاء عليها بكافة الوسائل الممكنة.

تقديم الدعم النفسي

وذكرت وكيل كلية التمريض لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، أهمية تقديم الدعم النفسي وتشجيع المتعاطي على العلاج داخل مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، حيث يتم العلاج بأسلوب احترافي وفى سرية تامة، وشهدت فعاليات الندوة عرض فيلم تسجيلى عن التوعية بخطورة الإدمان على صحة الإنسان وبناء المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا، وكذلك أساليب وطرق المواجهة وكيفية علاج المدمنين، مع التأكيد على أهمية التوعية وخلق الوعى لدى الشباب، ونشر وسائل التوعية والتثقيف بأضرار وأخطار المخدرات والإدمان والتعاطي.

حضر الندوة، حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى السابق، وعدد كبير من العاملين بديوان عام المحافظة.