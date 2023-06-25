الفئات المعفاة من مصروفات المدارس 2024.. مصروفات المدراس 2024، نالت اهتمامًا بالغًا من قبل أولياء الأمور والطلاب لمعرفة عن الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية، يأتي لك عقب تحديد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الفئات المعفاة من مصروفات العام الدراسي المقبل.

المعفيين من مصروفات المدراس لعام 2024

تنشر" بوابة الوفد" خلال التقرير التالي الطلاب المعفيين من مصروفات المدراس لعام 2024:

الطلاب يتامى الأب.

الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.

أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي.

أبناء الأسر المستفيدة من المعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي.

أبناء مصابي الثورة، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبورمادة (في محافظة البحر الأحمر).

طلاب مدارس شمال سيناء.

الطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء، والملحقين بمدارس المحافظات الأخرى.

طلاب مدارس التربية الخاصة.

أبناء المرأة المعيلة.

أبناء المرأة مهجـورة العائل والمطلقة.

أبناء المكفوفين.

ذوي الاحتياجات الخاصة.

أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة.

أبناء الذكور غير القادرين المفرج عنهم من السجون حديثًا، بعد إجراء بحث اجتماعي.

طلاب المدارس الصديقة للفتيات.

طلاب المدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة.

الطلاب المتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.

طلاب مدارس الفصل الواحد.

طلاب مدارس التعليم المجتمعي.

طلاب الثانوية العامة

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية العلوم والرياضيات امتحان الكيمياء وطلاب الشعبة الأدبية امتحان الجغرافيا ورقيًا بأسئلة تقيس مختلف المستويات المعرفية.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2023 بنظام الكتاب المفتوح open book من خلال توزيع كتيبات مفاهيم على الطلاب داخل اللجان ثم إعادتها في نهاية الامتحان مع مراعاة عدم الكتابة بها.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

وفي السياق تابع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأحد، امتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وزير التربية والتعليم

وتواصل وزير التربية والتعليم مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية بمختلف المحافظات، والتواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية.