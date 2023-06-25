مراجعة ليلة الامتحان في الجغرافيا للثانوية العامة (فيديو)

نشرت منصة البث المباشر التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعة ليلة الامتحان في الجغرافيا للثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة في الشعبة الأدبية، غدًا الأحد، امتحان الجغرافيا في ألفين و97 لجنة امتحانية بمختلف أنحاء الجمهورية.

كما يؤدي طلاب الشعبة العلمية العلوم والرياضيات امتحان الكيمياء للثانوية العامة غدًا الأحد.

لمشاهدة فيديو مراجعة ليلة الامتحان في مادة الجغرافيا للثانوية العامة (اضغط هنا).



مواصفات امتحان الجغرافيا:

يعتمد امتحان الجغرافيا للثانوية العامة على نظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك" من خلال توزيع كتيبات المفاهيم على الطلاب خلال انعقاد اللجان الامتحانية، ثم تسليمها في نهاية الامتحان.

ويتضمن امتحان الجغرافيا للثانوية العامة أسئلة لقياس المستويات المعرفية المختلفة، وتنقسم الأسئلة إلى: 30 في المائة للعمليات البسيطة و40 في المائة للعمليات المتوسطة و30 في المائة للعمليات العليا.

ويحتوي امتحان الكيمياء للثانوية العامة على 85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد وتكون إجابتها في نموذج البابل شيت، و15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة جدًا تخصص لها أسطر عدة للكتابة.

توجيهات أسئلة امتحان الجغرافيا:

ووجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بوضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة واضحة وتتدرج بين السهل والصعب، على ألا تحتمل أسئلة امتحانات الثانوية العامة أكثر من إجابة في الاختيار من متعدد.

ونبه وزير التربية والتعليم بمراعاة عدد الخطوات في الحل عند وضع الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة وأن تكون بدائل الإجابة قصيرة.

توزيع درجات الجغرافيا:

يبلغ مجموع درجات مادة الجغرافيا للشعبة العلمية من الثانوية العامة 60 درجة، على أن تكون النهاية الصغرى للنجاح 30 درجة.

ويبلغ عدد الأسئلة المقالية في مادة الجغرافيا سؤالين مخصص لها أربع درجات، وتبلغ الأسئلة الموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة.

ويحتوي امتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية في الثانوية العامة على إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

وتنظم ورقة أسئلة امتحان الجغرافيا على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول يحتوى على أسئلة بدرجة واحدة، والجزء الثاني يحتوي على أسئلة بدرجتين، والجزء الثالث يحتوي على للأسئلة المقالية ويتم كتابة درجة كل سؤال بجواره.

وتكون الأسئلة المقالية في امتحان الجغرافيا واحدة في النسخ الاختبارية الأربعة (أ، وب، وج، ود) بنفس الأرقام، ولا يتم تبديلها في مختلف النماذج.