توزيع درجات امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع درجات أسئلة امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية للعام الدراسي 2022-2023.

ويتضمن امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2023 أسئلة مقالية قصيرة جدًا بنسبة 15 في المائة، و85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد.

ويضم امتحان الكيمياء للثانوية العامة الشعبة الأدبية أسئلة مقالية مخصص لها درجتان، وأسئلة مخصص لها أربع درجات، وأسئلة اختيار من متعدد بدرجة واحدة وأخرى مخصص بدرجتين.

توزيع درجات امتحان الكيمياء

يبلغ مجموع درجات مادة الكيمياء للشعبة العلمية من الثانوية العامة 60 درجة، على أن تكون النهاية الصغرى للنجاح 30 درجة.

ويبلغ عدد الأسئلة المقالية في مادة الكيمياء سؤالين مخصص لها أربع درجات، وتبلغ الأسئلة الموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة.

ويحتوي امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية في الثانوية العامة على إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

وتنظم ورقة أسئلة امتحان الكيمياء على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول يحتوى على أسئلة بدرجة واحدة، والجزء الثاني يحتوي على أسئلة بدرجتين، والجزء الثالث يحتوي على للأسئلة المقالية ويتم كتابة درجة كل سؤال بجواره.

أما الأسئلة المقالية في امتحان الكيمياء فتكون واحدة في النسخ الاختبارية الأربعة (أ، ب، ج، د) بنفس الأرقام، ولا يتم تبديلها في مختلف النماذج.

مواصفات امتحان الكيمياء

ويجرى امتحان الكيمياء ورقيًا في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس، مع اتخاذ الإجراءات الأمنية والوقائية اللازمة، وتشديد إجراءات مقاومة الغش.

ويؤدي طلاب الشعبة العلمية من الثانوية العامة امتحان الكيمياء غدا الأحد بنظام الكتاب المفتوح، بالاعتماد على كتيبات المفاهيم على أن يتسلمونها خلال انعقاد اللجان الامتحانية.

وتضم امتحانات الثانوية العامة مختلف المستويات المعرفية والمستويات العقلية لقياس نواتج التعلم الحقيقية، وتنقسم إلى: 30 في المائة لأسئلة العمليات البسيطة و40 في المائة لأسئلة العمليات المتوسطة و30 في المائة لأسئلة العمليات العليا.

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن تكون الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة واضحة وتتدرج من السهل إلى الصعب، على ألا تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد، بالإضافة إلى مراعاة عدد الخطوات في الحل، وأن تكون بدائل الإجابة قصيرة.

وطرحت وزارة التربية والتعليم نموذجًا استرشاديًا تدريبيًا في امتحانات الثانوية العامة لجميع الشعب، مشابه لمواصفات امتحان نهاية العام.

