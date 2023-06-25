توزيع ورق إجابة امتحانات الثانوية العامة قبل بدء اللجان

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع ورق إجابة امتحانات الثانوية العامة سواء البابل شيت أو ورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بعشر دقائق.

جاء ذلك خلال متابعة وزير التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ونبه وزير التربية والتعليم بتوزيع أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة فى الموعد المحدد مع بداية الامتحان، بحسب الجدول.

توجيهات امتحانات الثانوية العامة 2023

ووجه وزير التربية والتعليم بالتأكيد على رؤساء اللجان للتنبيه على الطلاب بعدم الحل في أوراق الأسئلة، لعدم الاعتداد بها، والإجابة فى البابل شيت وورقة المقالي فحسب.

وشدد وزير التربية والتعليم على التأكيد على الطلاب بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية فقط وعدم الاعتداد بأي إجابة في كراسة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023.

ووجه وزير التربية والتعليم مديريات التربية والتعليم، بالتأكيد على رؤساء اللجان بمراجعة الكاميرات داخل اللجان قبل بدء الامتحان، والمرور بالعصا الإلكترونية فى اللجان مرة أخرى.

ونبه وزير التربية والتعليم المديريات التعليمية بالتأكيد على الطلاب أن الامتحانات مستمرة عقب عيد الأضحى المبارك ووفقًا للجدول المحدد، حيث سيتم اسئناف الامتحان يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023.

ووجه وزير التربية والتعليم بفتح أبواب لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لتنفيذ اجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان.

ونبه وزير التربية والتعليم بعدم السماح لمقدري الدرجات باصطحاب الهواتف المحمولة معهم، أثناء فترة التقدير.

وشدد وزير التربية والتعليم على إحالة أى عملية غش إلكترونى يقوم بها الطالب، أو يشترك في تسهيلها ملاحظ اللجنة إلى التحقيق، وتحويلهم إلى النيابة العامة، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.





وأدى طلاب الثانوية العامة امتحاني الكيمياء والجغرافيا ورقيًا بأسئلة تقيس مختلف المستويات المعرفية.

وأجريت امتحانات الثانوية العامة 2023 في مادتي الكيمياء والجغرافيا بنظام الكتاب المفتوح open book من خلال توزيع كتيبات مفاهيم على الطلاب داخل اللجان ثم إعادتها في نهاية الامتحان.

واحتوت امتحانات الثانوية العامة 2023 في مادتي الكيمياء والجغرافيا على 85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد على نماذج البابل شيت و15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة جدًا.