طلاب الثانوية بالمنيا: امتحان اللغة العربية صعب جدا

عبر غالبية طلبة وطالبات الثانوية العامة ، اليوم الأحد ، عن صعوبة إمتحان اللغة العربية بشكل كبير ، وذلك بعدما انهار غالبية الطالبات في البكاء والعويل في احضان اولياء الأمور .

والتي ظلت طوال 3 ساعات تدعو لفلذات اكبادها بالتوفيق في إمتحان اليوم الثالث لماراثون الثانوية العامة بالمنيا ، حيث عبرت سلطانة مخلوف ، طالبة ثانوية عامة بلجان امتحانات ديرمواس جنوب المنيا ، ان إمتحان اللغة العربية جاء صعبا للغاية ، وان اسئلة إمتحان النحو كانت أكثر صعوبة ، والوقت غير كافي لحل الأسئلة ، واختتمت بدموع يملؤوها الحزن والرجاء ، (ربنا يستر).

وأضاف حيدر عامر طالب ثانوية عامة بلجان إمتحان مغاغة شمال المنيا ، ان إمتحان مادة اللغة العربية ، صدمنا جميعا وجاء غير مباشر ويحتاج لوقت إضافي ، وان اسئلة النحو جاءت فوق قدرات الطالب فوق المتوسط (وربك الستار ) .

امتحان اللغة العربية اطفىء فرحتنا

وبدموع باكية عبرت جملات حسانين ولي أمر الطالبة إبتسام عدلي بلجان إمتحانات مركز المنيا ، ان امتحان اللغة العربية اطفىء فرحتنا جميعا وابتدينا في وضع ايادينا على قلوبنا من الآن ربنا يستر ، اولادنا من وقت خروجهم من اللجان ، ولم تجف دموعهم خوفا على تعب العام كله .

وأفاد سالم متولي ولي أمر الطالب نهاد سالم ، طالب ثانوية عامة بلجان إمتحانات بني مزار شمال المنيا ، اننا كنا نأمل ان يكون إمتحان مادة اللغة العربية مباشرا وفي مستوى قدرات الطالب المتوسط ، ولكن تأتي الرياح بما لاتشتهي السفن ، فجاء صعبا للغاية وجعل أسر الطلاب تعيش في حالة قلق وتوتر ، بخلاف صدمة الطلاب ،وربنا يلطف .

وقال حمدي مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن اللجان استقبلت ٤٠ ألفًا و٧٠٤ طالبا منهم ٢٢ألفا و٩٣٧طالبا علمي علوم، و٢٤٤٣ طالبا علمي رياضة، و١٥ ألفا و٣٢٤ طالبا بالشعبة الأدبية، لأداء امتحانات امتحان مادة اللغة العربية عقب الحصول على راحة ٤ أيام.

وأن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الثانوية العامة هذا العام 40704 طالب وطالبة مقسمين بين : " 22937 طلاب الشعبة علمي علوم، 2443 طلاب الشعبة علمي رياضة 15324 طلاب الشعبة الأدبية، يؤدون الإمتحان داخل 101 لجنة امتحانية.