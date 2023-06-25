تباين آراء طلاب الثانوية العامة ببنى سويف حول امتحان الكمياء والجغرافيا

تباين آراء طلاب الثانوية العامة

تباينت أراء طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة بنى سويف حول امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا الذى اكد السواد الأعظم من الطلبة والطالبات انه فوق المتوسط وبه بعض الأجزاء الصعبة.

وأكد طلاب لجنة مدرسة الإيمان الابتدائية بشارع محمد متولى الشعراوى بمدينة بنى سويف أن الامتحان صعب الي حد ما وفى مستوى الطالب فوق المتوسط وكان به بعض الجزئيات الصعبة .

وقال زياد فتحي إمتحان الجغرافيا فوق مستوى الطالب المتوسطة واتتهيت من الإجابة في الوقت المحدد لصعوبته.

فيما قالت رضوي عبد الله أن امتحان الكمياء كان به بعض الجزئيات الصعبة ولم يكن متوقع أن يكون بمثل هذه الصعوبة.

واضاف الطالب علاء يوسف ان امتحان الكيمياء صعب وبه بعض تريكات تحتاج الى تفكير وتركيز وعامل الوقت لايكفى

فيما اكد الطالب دودى محمد أن امتحان مادة الجغرافيا طويل وعايز وقت اضافى لمراجعة الاجابات والامتحان فى مستوى الطالب المتوسط

من جانبه أكد الدكتور محمد هاني غني محافظ بني سويف سويف انتظام سير أعمال امتحانات الدور الأول للثانوية العامة2022/2023 والتي استؤنفت اليوم حيث يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان أكثر من 19 ألف طالباً وطالبة نظامي خدمات منازل موزعين داخل 50 لجنة على مستوى المحافظة

واطمأن المحافظ على سير العملية الامتحانية من وكيل الوزارة الأستاذ محمد عبد التواب،والذي أشار إلى متابعته من خلال غرفة عمليات المديرية منذ الصباح الباكر وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان و انتظام الطلاب داخل اللجان ،حيث يؤدى" اليوم الأحد طلاب القسم العلمي الامتحان في مادة الكيمياء ، بالتزامن مع أداء طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادة الجغرافيا فيما يؤدي طلبة مدارس المكفوفين الامتحان في مادة الجغرافيا "ورقة ثانية"

وأكد وكيل الوزارة أن اليوم الأحد هو آخر امتحان يؤديه الطلاب قبل إجازة عيد الأضحى المبارك التي تبدأ الثلاثاء المقبل 27 يوينو الجاري وتنتهى 1 يوليو المقبل على أن تستؤنف الامتحانات "عقب انتهاء الإجازة" يوم الأحد 2يوليو من الأسبوع المقبل، بمادتي الفيزياء للقسم العلمي والتاريخ للقسم الأدبي لتختتم يوم الخميس 13 يوليو بأداء الطلاب الامتحان في : الأحياء والعلوم لطلبة علوم ، والجبر والهندسة الفراغية لطلبة رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية

وأشار وكيل التعليم إلى الالتزام بتوجيهات المحافظ د محمد هاني غنيم بتضافر الجهود والتنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى الإدارات بتوفير ‏سبل الراحة لأداء الامتحان فى هدوء ودون حدوث أى ‏تجاوز، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أى ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء فترة عقد الامتحانات ، منوها عن الاتصال الدائم بين غرفة عمليات المديرية وغرفتي الوزارة والمحافظة من ناحية وغرف إدارات التعليم من ناحية آخرى لمتابعة سير الامتحانات ،والاطمئنان على تذليل كافة المعوقات

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