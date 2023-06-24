مراجعة ليلة الامتحان في الكيمياء للثانوية العامة (فيديو)

نشرت منصة البث المباشر التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعة ليلة الامتحان في الكيمياء للثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

ووفرت وزارة التربية والتعليم النماذج الاسترشادية لتدريب الطلاب على امتحانات الثانوية العامة 2023 والتعرف على طبيعة الأسئلة، ومواصفات الورقة الامتحانية لكل مادة.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة في الشعبة العلمية علوم ورياضيات، غدا الأحد، امتحان الكيمياء في ألفين و97 لجنة امتحانية بمختلف أنحاء الجمهورية.

لمشاهدة فيديو مراجعة ليلة الامتحان في مادة الكيمياء للثانوية العامة (اضغط هنا).





مواصفات امتحان الكيمياء

يعتمد امتحان الكيمياء للثانوية العامة على نظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك" من خلال توزيع كتيبات المفاهيم على الطلاب خلال انعقاد اللجان الامتحانية، ثم تسليمها في نهاية الامتحان.

ويتضمن امتحان الكيمياء للثانوية العامة قياس المستويات المعرفية والعقلية المختلفة، وتنقسم الأسئلة إلى: 30 في المائة للعمليات البسيطة و40 في المائة للعمليات المتوسطة و30 في المائة للعمليات العليا.

ويحتوي امتحان الكيمياء للثانوية العامة على 85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد وتكون إجابتها في نموذج البابل شيت، و15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة جدًا تخصص لها عدة أسطر للكتابة.

توجيهات قبل امتحان الكيمياء

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بوضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة واضحة وتتدرج بين السهل والصعب، على ألا تحتمل أسئلة امتحانات الثانوية العامة أكثر من إجابة في الاختيار من متعدد.

ونبه وزير التربية والتعليم بمراعاة عدد الخطوات في الحل عند وضع الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة وأن تكون بدائل الإجابة قصيرة.

توزيع درجات الكيمياء

يبلغ مجموع درجات مادة الكيمياء للشعبة العلمية من الثانوية العامة 60 درجة، على أن تكون النهاية الصغرى للنجاح 30 درجة.

ويبلغ عدد الأسئلة المقالية في مادة الكيمياء سؤالين مخصص لها أربع درجات، وتبلغ الأسئلة الموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة.

ويحتوي امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية في الثانوية العامة على إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

وتنظم ورقة أسئلة امتحان الكيمياء على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول يحتوى على أسئلة بدرجة واحدة، والجزء الثاني يحتوي على أسئلة بدرجتين، والجزء الثالث يحتوي على للأسئلة المقالية ويتم كتابة درجة كل سؤال بجواره.

أما الأسئلة المقالية في امتحان الكيمياء فتكون واحدة في النسخ الاختبارية الأربعة (أ، ب، ج، د) بنفس الأرقام، ولا يتم تبديلها في مختلف النماذج.