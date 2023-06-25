بكاء ودموع بين طلاب الشرقية لصعوبة امتحان الكيمياء

أدى نحو 54 ألفا و 279 طالب وطالبة بالشهادة الثانوية العامة بالشرقية، الامتحان في مادتي الجغرافيا لطلاب القسم الأدبي، والكيمياء للقسم العلمي، موزعين على 158 لجنة امتحانية على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والأمنية حفاظاً على سلامة الطلاب، والهيئة المشرفة على الامتحانات.

وأعرب عدد من الطلاب عن ارتياحهم لامتحان الجغرافيا اليوم الأحد، مؤكدين أنه الأسئلة جاءت في متناول الطالب المتوسط وأنهم تمكنوا من الإجابة على الأسئلة كلها، وأعرب البعض الآخر عن صعوبة عدد من الأسئلة وطولها، واحتياجهم لوقت إضافي للإجابة على كل الأسئلة.

وبالنسبة لامتحان الكيمياء، فقد اتفق آراء عدد من الطلاب بلجان الشرقية، على صعبة اسئلة الامتحان كلها، مؤكدين أن اسئلة امتحان الكيمياء اليوم جاءت بشكل غير مباشر، ووصفوها بالصعبة، بحسب وصفهم، وهو ما ظهر على عدد من الفتيات اللاتي خرجن من الامتحان وهن منهارين بين البكاء والدموع التي سالت على وجههن.

وقال المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية،أن جميع اللجان مؤهلة لاداء طلاب الشهادة الثانوية الامتحانات، لافتا أنه تم تشكيل لجان للمرور على المدارس تحت إشراف مديرو عموم الإدارات التعليمية، للتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة، فضلا عن التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين وصول أوراق الأسئلة للجان، وكذلك وصول أوراق الإجابة للجنة النظام والمراقبة، ومواجهة أعمال الغش والشغب إن وجدت .

وشدد وكيل أول الوزارة، على الإلتزام بجميع القواعد واللوائح، والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، والانضباط والنظام داخل اللجان، وتنفيذ جميع التعليمات الواردة بالكتاب الدوري لوزير التربية والتعليم، مؤكدا توفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم، مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة، والحفاظ علي النظافة العامة، وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر.