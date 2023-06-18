تفاصيل ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة للدور الأول من العام الدراسي 2022-2023.

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم الأحد، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة اللغة العربية بإجمالي عدد 728 ألفًا و439 طالبًا وطالبة، أمام ألفين و97 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى ألف و179 طالبًا وطالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة العربية) في الفترة الأولى، واختبار مقاييس المفاهيم (اللغة العربية) في الفترة الثانية، بينما أدى 255 طالبًا وطالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة العربية (الورقة الثانية).

متابعة امتحانات الثانوية العامة 2023

وحرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العام، خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ، على متابعة امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بديوان عام المحافظة، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

كما حرص خالد عبدالحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وسارت أجواء الامتحان، خلال اليوم الثالث من الامتحانات، بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

امتحانات الثانوية العامة 2023

ومن خلال متابعة غرفة العمليات المركزية لسير الامتحانات بجميع المحافظات، تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد 5 حالات غش إلكتروني، بمحافظات (القاهرة، والشرقية، والغربية، وقنا، ومطروح) بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان، حيث تم ضبط هؤلاء الطلاب لدى قيامهم بالغش باستخدام الهاتف المحمول، ونشر أجزاء من أسئلة امتحان مادة اللغة العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المحمولة المستخدمة، وعمل محاضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب الذين تم ضبطهم، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وتجدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تشديدها على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

جدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول) يؤدون يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو ٢٠٢٣ الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى).