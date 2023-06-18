وزير التربية والتعليم يتفقد امتحانات الثانوية في كفر الشيخ (صور)

تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 في محافظة كفر الشيخ.

ورافق وزير التربية والتعليم اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، خلال جولته في امتحانات الثانوية العامة أثناء تأدية الطلاب امتحان اللغة العربية، لمتابعة حسن سير وانتظام الامتحانات.

وتفقد وزير التربية والتعليم ومحافظ كفر الشيخ فى مستهل الزيارة لجنة مدرسة الشهيد المقدم لطفى العشرى الثانوية العسكرية بنين التابعة لإدارة بيلا التعليمية، والتى تضم عدد 292 طالب، عدد 101 طالب بالشعبة الادبية، وعدد 191 طالب بالشعبة العلمية.

وزير التربية والتعليم يطمئن على الطلاب

جولة وزير التربية والتعليم

واطمأن وزير التربية والتعليم من الطلاب على مستوى الامتحان ووضوح أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة.

ووجه وزير التربية والتعليم الملاحظين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية.

واطمأن وزير التربية والتعليم على توزيع كتيب المفاهيم للطلاب، كما اطمأن على توزيع النماذج الأربعة للاسئلة على الطلاب بطريقة صحيحة.

جولة وزير التربية والتعليم

وتأكد وزير التربية والتعليم من قيام الطلاب بتسجيل بياناتهم على ورقة الإجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، والتأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعة الملاحظين والتوقيع عليها بصحة البيانات.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة حريصة على أخذ كل طالب حقه لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية والعدالة.

كما تفقد الوزير والمحافظ غرفة الملاحظين الاحتياطين، وغرفة الزائرة الصحية، حيث اطمأن الوزير على عدم وجود حالات مرضية داخل اللجنة.

امتحانات الثانوية العامة

وعقب ذلك، توجه وزير التربية والتعليم إلى لجنة مدرسة حسن مصطفى الابتدائية، والتى تضم عدد ٤٤٦ طالبة، بعدد ٢٢ لجنة، واطمأن الوزير من الطالبات على مستوى الامتحان.

وأكد وزير التربية والتعليم الطالبات الإجابة فى البابل شيت مباشرة، والتأكيد على التظليل على الإجابة الصحيحة، كما أشاد الوزير بهدوء اللجان وحسين سير الامتحان

رافق الوزير والمحافظ خلال الزيارة الدكتور عمرو البشبيشى نائب المحافظ، واللواء تامر السعيد سكرتير المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام المساعد للمحافظ، ومحمد عبدالله مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وأجرى وزير التربية والتعليم جولة في استراحات المعلمين بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 بكفر الشيخ.

