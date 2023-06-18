بدء امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة بالبحيرة

بدأت منذ قليل إمتحانات المواد المضافة للمجموع بالثانوية العامة ، بمدارس محافظة البحيرة ، حيث يؤدي 38091 طالب وطالبة ، منهم ٨٨٩٦ بالشعبة الأدبية و ٢٦٨٠٩ طالب وطالبة بشعبة علمى علوم و ٢٣٨٦ علمى رياضة ، إمتحان مادة اللغة العربية أمام 115لجنة في 18إدارة تعليمية .

تأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة لتأمين أوراق الأسئلة

ومن جانبة أكد يوسف الديب وكيلا وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة ،أنه تم عمل بروتوكول تعاون مع مديرية الأمن، لتأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة لتأمين أوراق الأسئلة ، كما تم عمل بروتوكول مماثل مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائره صحية داخل اللجان.

إضافة إلي التنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات أمام اللجان الامتحانية والتنسيق مع التموين لتوفير احتياجات القائمين على العملية الامتحانية بالاستراحات .

وأشار الديب الى تشكيل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتذليل العقبات وحل المشكلات التى قد تواجه رؤساء اللجان أثناء سير اللجان الامتحانية .