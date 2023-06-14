18 طالب يحصلون على الدرجة النهائية في الشهادة الإعدادية بمدارس ابوتشت

اعلن الدكتور عفت وزيري مدير عام الإدارة التعليمية بأبوتشت شمال محافظة قنا، عن حصول ١٨ طالب وطالبه على الدرجة النهائية البالغة ٢٨٠ درجة بإمتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ بمدارس إدارة أبوتشت التعليمية حسب النتيجة المعلنه والمعتمد من قبل لجنة النظام والمراقبة بمديرية التربية والتعليم بقنا.

من جهته أعرب مدير عام الإدارة، عن خالص تهانيه للطلاب الناجحين وأولياء امورهم متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح، مؤكدا علي حرص المنظومة التعليمية بابوتشت علي تقديم كافة اشكال الدعم للعملية التعليمية ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين ورفع مستوي كفاءة القائمين علي العملية التعليمية وذلك حسب توجيهات السيد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وقدم وزيري التهنئة والشكر والتقدير لإدارة المدراس والمعلمين وكل العاملين بمنظومة التعليم بأبوتشت لجهودهم المبذولة في تحقيق هذا النجاح والتفوق.