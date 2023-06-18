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الأحد 18 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

ضبط شخص عرض حياة المواطنين للخطر بحركات استعراضية بالسيارة

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عبر مقطع فيديو تتضمن أداء أحد الأشخاص لحركات استعراضية بالسيارة قيادته والوقوف على مقدمتها، معرضا حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه مقيم بمحافظة بورسعيد، وبمواجهته بمقاطع الفيديو المُشار إليها اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد التابهى والتفاخر.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت جهات التحقيق التحقيقات.

الجريدة الورقية