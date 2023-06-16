مديرية التعليم بالإسكندرية تستعد لإطلاق مارثوان الثانوية العامة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية استعداد جميع اللجان لامتحانات الثانوية العامة وتم تفعيل بروتوكولات التعاون بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن والصحة والتموين والكهرباء والوحدات المحلية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لبدء ماراثون الثانوية العامة لتنطلق الاحد القادم امتحانات الثانوية العامة الدور الاول

فى سياق متصل أعلنت الدكتورة نادية فتحى، وكيل مديرية التربية والتعليم فى الإسكندرية، أن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام 2022/2023، ومن المقرر أن يؤدى الامتحان 56 ألفا و579 طالبا وطالبة أمام 148 مقر لجنة امتحانية، بواقع 23063 طالبًا للقسم الأدبى و21444 للشعبة العلمية ورياضة 9845 طالبا ودولى 2234 طالبا.

وأشارت وكيل المديرية، أنه تم فرش وتجهيز 32 استراحة لاستقبال المعلمين رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل المنتدبين من المحافظات الأخرى، موضحة أنها أجرت جولة ميدانية لتفقد الاستراحات للتأكد من تجهيزها بالشكل اللائق لاستقبال المعلمين من المراقبين ورؤساء اللجان، حيث تم دعم كل استراحة بكل مستلزمات الإعاشة والاستضافة وكل التجهيزات المطلوبة، للتيسير على الملاحظين والمراقبين أثناء فترة الامتحان، من فرش ومبردات مياه ومراوح وبوتاجازات وغيرها.

وأوضحت أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، اى يحصل للطلاب على 6 أيام إجازة قبل أداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

خطة أمنية محكمة لتأمين لجان الامتحانات والمدارس

وتابعت أنه يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، والثلاثاء 11 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

من جانب اخر وضعت مديرية الامن خطة أمنية محكمة لتأمين لجان الامتحانات والمدارس من الخارج، حتى يتم إجراؤها في جو من الأمن والأمان، بتوجيهات من وزير الداخلية، للتصدي لكافة صور الخروج عن القانون، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات من انتشار امني بمحيط اللجان، وتأمين عملية نقل أوراق الامتحانات إلى مقر اللجنة، وتعيين تمركزات أمنية بمحيطها، وتأمين الطرق والمحاور المؤدية إليها، وتسيير أقوال أمنية، كما تفقد مديرو الأمن محيط اللجان، والتعامل الفوري مع شكاوى الطلاب لتوفير الأجواء الملائمة خلال الامتحانات