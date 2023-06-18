نشر امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023 على التليجرام

نشرت مجموعات الغش المعروفة بشاومينج على تطبيق التليجرام صورًا لامتحان اللغة العربية للثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 بعد بدء اللجان بنحو نصف ساعة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور امتحان اللغة العربية للثانوية العامة على الصفحات والمجموعات، في محاولة للإجابة على الأسئلة.

وتتحقق غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة في وزارة التربية والتعليم من صحة امتحان اللغة العربية المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق التليجرام.

بدء امتحان اللغة العربية

يؤدي طلاب الثانوية العامة، منذ التاسعة صباح اليوم الأحد، امتحان اللغة العربية في الدور الأول للعام الدراسي 2022-2023.

وبدأ طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، أداء الامتحان في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة العربية، ومادة مقاييس المفاهيم للعام الدراسي 2022-2023.

ويمتحن اللغة العربية نحو 783 ألف طالب وطالبة بالشعبتين الأدبية والعلمية في الثانوية العامة في ألفين و97 لجنة امتحانية في مدارس الجمهورية.

وشهدت لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 تشديدات أمنية منذ الصباح الباكر قبل بدء امتحان اللغة العربية لتأمين الامتحانات.

منع الغش في امتحانات الثانوية العامة

وشدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على إجراءات منع الغش بجميع أنواعه داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

ونبه وزير التربية والتعليم بعدم التجاوز مع الطلاب المخالفين والتعامل معهم بحكمة وهدوء حتى لا يؤثر ذلك على العملية الامتحانية.

ووجه وزير التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة ضبط حالة غش وتطبيق الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، بالإضافة إلى تطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بأعمال الامتحان.

وأكد وزير التربية والتعليم ضرورة حظر دخول الهواتف المحمولة والسماعات والساعات الذكية في لجان الامتحانات لمنع الغش الإلكتروني.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن حالات الغش الإلكترونى التى تم ضبطها في امتحانات الثانوية العامة تكون مسئولية اللجنة، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيالها، وتحويلها إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

وشدد وزير التربية والتعليم على إبلاغ غرفة العمليات المركزية فى حالة حدوث أى تجاوز فى المحيط الخارجى للجنة، للتعامل الفورى معها واتخاذ جميع الإجراءات القانونية.



