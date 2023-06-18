70 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور، حملات مكثفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

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حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (70440) مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:

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ضبط 18662 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

وكذلك تم ضبط 860 مخالفة السير بدون تراخيص.

فيما تم ضبط 15 مخالفة موقف عشوائى و33 مخالفة شروط التراخيص.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

وشهدت ميادين وشوارع العاصمة انتشار مكثف لرجال المرور لشن حملات مرورية مكثفة، لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع، وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

حيث تتمركز الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة، لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

ووجهت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرإدار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

في سياق آخر، أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,800 كيلوجرام- فرد خرطوش "طلقة لذات العيار"- مبلغ مالى- هاتف محمول، بقصد ترويجها.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير بخواصها.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,800 كيلوجرام- فرد خرطوش "طلقة لذات العيار"- مبلغ مالي- هاتف محمول.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.