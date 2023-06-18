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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

الطريق إلى البرلمان

عبد الرزاق يفتتح أعمال الجلسة العامة لـ "الشيوخ"

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسه العامة للمجلس لهذا اليوم و وفقا لجدول الاعمال يناقش المجلس بجلستة العامة ، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والإسكان والإدارة المحلية والنقل والزراعة والري والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي بشأن تفعيل دور التعاونيات في مصر.   

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  وتضمن تقرير اللجنة المشتركة عددا من التوصيات، لاسيما وأن القطاع التعاوني في مصر بكافة أشكاله يلعب دورا هاما في دعم الاقتصاد الوطني.

وضع سياسة واستراتيجية

وجاء في مقدمة التوصيات وضع سياسة واستراتيجية شاملة للتعاونيات في مصر يطلق عليها "السياسة الوطنية المصرية العليا للتعاونيات"، تكون المسئولة والمنظمة للقطاع والداعمة لأهداف تطوير هيكلته ومواكبته للنظم التعاونية في العالم.    كما تضمنت توصيات الدراسة التي يناقشها المجلس أيضا، تطوير المنظومة التشريعية ذات العلاقة بها، وكذلك ضرورة إصدار القانون الموحد للقطاع التعاوني بما يضمن حرية تأسيس وإنشاء الجمعيات التعاونية.

التوجه للرقمنة واستخدام التكنولوجيا المالية

وجاء في الدراسة التوصية كذلك ضرورة التوجه للرقمنة واستخدام التكنولوجيا المالية بما يساهم في تعظيم الاستفادة من القطاع التعاوني.

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