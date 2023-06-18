شهداء القلم في لجان الثانوية.. آخرهم معلمة التجمع اليوم

شهداء القلم في لجان الثانوية.. شهداء العمل والواجب سقطوا ضحايا في لجان الامتحانات، خلال أداء عملهم والمراقبة على الطلاب، وتعددت الوفيات في لجان الامتحانات، ليرحل أصحاب الرسالة السامية في مكان عملهم.

واليوم توفيت المعلمة أمل فتحى عبد الله عبيد، في إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة، خلال مراقبتها في امتحان اللغة العربية، في مدرسة سيزا نبراوى بالتجمع الخامس.

وعن سبب الوفاة جاءت نتيجة أزمة قلبية حادة وتم نقلها إلى مستشفى القاهرة الجديدة، لمحاولة إسعافها، ولكن وافتها المنية.

وفاة معلمة في لجان الثانوية العامة

خلف الزناتى نقيب المعلمين كلف كرم عبداللاه رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة الجديدة، بالتوجه إلى المستشفى لمساندة أسرة المعلمة فى مصابهم الأليم، خلال هذه الظروف الصعبة.

وفاة معلمة بسكتة قلبية

وفي 12 مايو من العام الجاري، توفيت المعلمة فاتن البحراوي نتيحة أزمة قلبية مفاجئة، ومن جانبه نعى خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب المعلمة التي توفيت خلال المراقبة على إحدى لجان امتحان الصف.

وفاة معلم في سوهاج

شهداء القلم في لجان الثانوية.. وفي 29 من شهر مايو توفي المعلم سليمان عدلي توفيق عبد السيد، نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية خلال تأدية عمله داخل إحدى لجان المدرسة الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بمحافظة سوهاج.

ومن جانبه كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ، عبد الرؤوف حمدون رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بسوهاج بالوقوف بجانب أسرة المعلم في مصابهم الأليم خلال هذه الظروف الصعبة.

وفاة معلمين في أسيوط

وتوفي معلمين في 12 يونيو من أبناء محافظة أسيوط في حادث خلال مشاركتهما فى امتحانات الثانوية العامة بمحافظتي سوهاج والأقصر.

ومن جانبه أكد رئيس لجنة الادارة لامتحان الثانوية العامة بقطاع أسيوط، أن عزت فاروق إسكندر توفى فى حادث قطار أثناء توجهه لإحدى لجان الثانوية العامة بمحافظة سوهاج نتيجة سقوطه من القطار قبل توقفه على محطة فرشوط وكان متجه إلى إحدى لجان الثانوية العامة بمدرسة الشهيد وسام منصور، ليصبح من شهداء القلم في لجان الثانوية.

شهداء القلم في لجان الثانوية.. وفي 1 يونيو 2023، توفي معلم إثر حادث سيارة خلال التوجه إلى إحدى لجان التعليم الفني في مدرسة عابدين الصناعية الثانوية، للمشاركة في المراقبة على الامتحانات.

شهداء القلم في لجان الثانوية

وكلف نقيب المعلمين، خالد الحلواني رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بعابدين، التوجه إلى المستشفى من أجل مساندة أسرة المعلم في مصابهم الأليم، خلال هذه الظروف الصعبة، وتقديم كل الدعم لهم.