محافظ الإسكندرية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة

تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، بدء امتحانات الثانوية العامة للمواد المضافة للمجموع للعام الدراسي 2022/ 2023، وذلك بعدد من مدارس الإسكندرية، للاطمئنان على سير الامتحانات، والتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان وعدم وجود أي عقبات تواجه سير الامتحانات.

أكد الشريف، أن المحافظة بكل أجهزتها التنفيذية والجهات المعنية حريصة علي اتخاذ الإجراءات الوقائية كافة لتوفير بيئة مناسبة لأداء الامتحانات.

وأضاف، أنه تم تكليف رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، وحملات مصادرة مكبرات الصوت، ومنع تواجد الباعة الجائلين، والتشديد على اتباع جميع التعليمات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لضمان سير الامتحانات بالشكل الصحيح.

وشدد المحافظ على مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الاحترازية من تعقيم كامل لجميع مقار أعمال الامتحانات قبل وبعد كل امتحان، والتأكيد على عدم السماح بأية تجمعات للطلاب أمام اللجان حفاظًا على سلامتهم.

من جانبها، أوضحت نادية فتحي، وكيل مديرية التربية والتعليم، أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ 57332 طالبًـا، منهم 23056 للشُعبة الأدبية، و21444 للشُعبة العلمية، و9845 للرياضيات، و2234 دولي، يؤدون امتحاناتهم أمام 148 لجنة بالإدارات التعليمية التسع. ومن المقرر أن تنتهي في 15 / 7 / 2023. وأضافت أنه تم تجهيز 32 استراحة بجميع الإدارات وتوفير مستلزمات الإقامة لرؤساء اللجان كافة.