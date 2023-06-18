رئيس سوهاج الأزهرية يكرم أوائل الدفعة الأولى لخريجي التجويد والقراءات

كرًم السيد الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية أمس السبت الموافق 17 يونيو 2023م أوائل الدارسين بالمستوي الأول برواق التجويد والقراءات

هنأ حمادي الدارسين باتمامهم المستوى الأول وحثهم على المحافظة والاستمرار في تحصيل علوم القرآن والعمل به وقام فضيلته بتسليمهم شهادات إتمام دراسة المستوى المعتمدة من الإدارة العامة للجامع الأزهر.

وأوضح الدكتور نور الرمادي مدير إدارة فروع الرواق بسوهاج بأن رواق التجويد والقراءات أحد فروع الرواق التي يلتحق بها الدارسين الراغبين في دراسة أحكام التجويد ودراسة متون القراءات بنظامي الإفراد والجمع وتعد هذه الدفعة الأولى وعددها خمسة عشر دارسًا تخرجت من رواق التجويد والقراءات بمحافظة سوهاج بعد أن خاضوا الامتحانات التي أجريت في ديسمبر الماضي بمقر إدارة فروع الرواق بالمحافظة .