انتظام 5 آلاف طالب بامتحانات جامعة جنوب الوادي

انتظم اليوم الأحد، 4813 طالبة وطالب بأداء امتحانات جامعة جنوب الوادي، فى اليوم السابع منذ بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

ذكر الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، انتظام لجان امتحانات كليات الجامعة فى يومها السابع وسط تواجد كل المكلفين بأعمال المراقبة والملاحظة وتواجد أساتذة المواد التي يؤدى فيها الطلاب الامتحان.

ووجه رئيس الجامعة، بتوفير سبل الراحه للطلاب من تهويه ومبردات مياه نظرا لارتفاع درجة الحرارة مؤكدا على حسن سير الامتحانات و فقا للقواعد المنظمة للامتحانات.

وأوضح رئيس الجامعة، أن اعمال الكنترولات منتظمة وتقوم بالتصحيح والرصد أولا بأول.

من جانبه أجرى الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جولة تفقدية بلجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الحقوق بحضور الدكتور محمد رشدي عميد الكلية حيث أدى الامتحانات اليوم طلاب الفرقتين الأولى و الثالثة بكلية الحقوق وعددهم 4813 طالب .

كما استمرت الامتحانات بكليات الصيدلة والعلاج الطبيعى والآداب والتمريض والطب البيطرى والحاسبات والمعلومات وطب الفم والأسنان والاعلام والعلوم والهندسة والزراعة والتربية النوعية والتربية الرياضية والمعهد الفنى الصحى .

جنوب الوادي تتقدم بتصنيف تايمز للجامعات

فى سياق ذي صلة، أعلنت جامعة جنوب الوادي، في وقت سابق، إنها تقدمت 200 مركزًا دوليا، وضمن أفضل 55 جامعة عالميه في الطاقة النظيفة تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة حسب تصنيف التايمز البريطاني وثيقة 2023.

وبيّن رئيس الجامعة، أن الجامعة ظهرت في تصنيف التايمز الإنجليزي وذلك بعد صدور وثيقة 2023 والخاصة بتحقيق اهداف التنمية المستدامة حيث تقدمت الجامعة 200 مركزا عن العام السابق وأصبحت في الفئة 800-1000 عالميا بدلا عن +1000 العام الماضى، وأشارت النتائج الى ظهور الجامعة في أربع اهداف تحقيقا لاهداف التنمية.

وأوضح الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أنه تقدم للتصنيف 1625 جامعة دولية مقارنة بالعام السابق والذي شاركت به 1406 جامعة.

وأضاف أن لجنة التصنيف بالجامعة توسعت في المشاركة بأهداف التنمية المستدامة، حيث شاركت في 10 أهداف من أجمالي 17 هدفاً للأمم المتحده للتنمية المستدامة ضمن خطة طموحه لقطاع الدراسات العليا لظهور الجامعة في أكثر من هدف دولي وصلا لتحقيق أفضل الممارسات بمعايير كل هدف.