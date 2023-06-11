سلامة الغذاء تشن حملات تفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات

فى إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بالمرور على 450 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بالمحافظة، وتم ضبط 8 طن مخلل، 7 آلاف عبوة مشروب غازي، 1 طن رنجة، وجميعها منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

حملات الهيئة التفتيشية بمدينة بدر

وتم الإشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين والطب البيطري والصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 500 مخالفة وسحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتم تنفيذ 11 إقرار إعدام لمنتجات غذائية منتهية الصلاحية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وقام فرع سلامة الغذاء بمدينة بدر بشن حملات على عدد من المنشآت الغذائية داخل المدينة ، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية ( برجر لحوم ودجاج، بسطرمة، سمبوسة، جبن موزاريلا وجبن رومي، حلويات شرقية )، وتم إعدام جميع تلك المنتجات بناء على قرار صاحب المنشأة.