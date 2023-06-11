الأحد 11 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

سلامة الغذاء تشن حملات تفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات

حملات الهيئة التفتيشية
حملات الهيئة التفتيشية بمدينة بدر

فى إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.

txt

سلامة الغذاء: ضبط 85 طن أغذية غير صالحة للاستخدام بالغربية

txt

سلامة الغذاء: تسجيل 10 منشآت غذائية وحملات تفتيشية على الأسواق بجميع المحافظات

txt

هيئة سلامة الغذاء: السعودية أكبر الدول المستوردة للجبن المصري

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بالمرور على 450 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بالمحافظة، وتم ضبط 8 طن مخلل، 7 آلاف عبوة مشروب غازي، 1 طن رنجة، وجميعها منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

حملات الهيئة التفتيشية بمدينة بدر

وتم الإشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين والطب البيطري والصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 500 مخالفة وسحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتم تنفيذ 11 إقرار إعدام لمنتجات غذائية منتهية الصلاحية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وقام فرع سلامة الغذاء بمدينة بدر بشن حملات على عدد من المنشآت الغذائية داخل المدينة ، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية ( برجر لحوم ودجاج، بسطرمة، سمبوسة، جبن موزاريلا وجبن رومي، حلويات شرقية )، وتم إعدام جميع تلك المنتجات بناء على قرار صاحب المنشأة.

مواد متعلقة

سلامة الغذاء: ضبط 85 طن أغذية غير صالحة للاستخدام بالغربية

مراجعات برنامج الآياتا لتدقيق سلامة العمليات الجوية .. ورشة عمل بالطيران المدنى

حملة مكبرة للطب البيطري بحي الأميرية للتأكد من سلامة اللحوم

الاستثمار في تثقيف المستهلك بشأن سلامة الأغذية يساهم في تقليل الأمراض

سلامة الغذاء: تسجيل 10 منشآت غذائية وحملات تفتيشية على الأسواق بجميع المحافظات

رئيس سلامة العلامة التجارية في Twitter يغادر الشركة

وزير الرياضة يهنئ علي الدين هلال وحسن سلامة لحصولهما على جائزتي النيل والدولة للتفوق
الجريدة الورقية