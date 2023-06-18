ارتياح بين طلاب الثانوية العامة بالدقهلية لسهولة امتحان اللغة العربية

انتهى طلاب الثانوية العامة بشعبتيه بالدقهلية من أداء امتحان اللغة العربية فى امتحانات الثانوية العامة 2022-2023 والذى بدأ فى التاسعة صباحا ولمدة 3 ساعات وقدسادت حالة من الارتياح بين الطلاب عقب خروجهم من لجان الإمتحانات وعبروا عن فرحتهم بسهولة امتحان اللغة العربية.

وقالت آية عبدالهادى شعبة أدبى الامتحان جاء سهلًا والأسئلة مباشرة. ولكن المشكلة في طول الامتحان وعدم تناسبه مع الوقت.

وشاركها الرأي محمود صقر علمى علوم الامتحان جاء من المنهج والأسئلة واضحة ومباشرة وجاءت من كتاب المدرسة.

أحمد منير أكد أن الامتحان سهل بس الأسئلة طويلة والملاحظين قاموا بتوزيع أوراق الأسئلة بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان بعشرة دقائق.

أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيه بالدقهلية اليوم الأحد امتحان اللغة العربية بماراثون امتحانات العام الدراسى 2022-2023.

واستقبلت اللجان والاستراحات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة 53 ألفًا 414 طالبًا وطالبة (علمى علوم 31688 وعلى رياضة 7327 والشعبة الأدبية 14054 طالبًا وطالبة وعدد طلاب المنازل 4320 والخدمات 2188 والدبلومة الأمريكية 344).



وأكد ناصر شعبان وكيل وزارة التعليم بالدقهلية، أن إجمالى لجان امتحانات الثانوية العامة 151 لجنة امتحانية(147 لجنة امتحانية) (ولجنة النور للمكفوفين ولجنة السجن بجمصة ولجنة مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بجمصة ولجنة معهد الأورام بالمنصورة).

وأشار وكيل الوزارة إلى توافر الأعداد الكافية من كتيبات المفاهيم لطلاب الثانوية العامة وتوزيعها على جميع الإدارات التعليمية لتوزيعها على كافة اللجان الامتحانية.

وصرح وكيل الوزارة، أنه تم تشكيل غرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة بديوان المديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتذليل العقبات وحل المشكلات التى قد تواجه رؤساء اللجان أثناء سير اللجان الامتحانية.

وفيما يتعلق بتكثيف الإجراءات الصحية ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، قال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أنه تم توفير إشراف طبى لكل لجنة يضم طبيب أو زائرة صحية وتم التنسيق مع فرع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة إسعاف فى كل موقع تجمع لجان بعدد 60 سيارة إسعاف للتعامل الفورى مع أية طوارئ.