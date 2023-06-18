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الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الأرصاد تُحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

مؤشر درجات الحرارة
مؤشر درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس والاختلاف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد على مدار 72 ساعة قادمة، حيث تبدأ من اليوم الأحد حتى الثلاثاء المقبل.

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تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع.. فيديو

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انخفاض في حالة الطقس غدًا الأحد.. القاهرة 34

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تفاصيل حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل

حالة الطقس اليوم الأحد 

ووفقًا لبيان الأرصاد، فإنه يسود خلال الفترة المشار إليها طقس معتدل صباحًا، وحار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على سيناء وحنوب الصعيد ، ومائل للبرودة على كافة أنحاء البلاد، إضافة إلي نشاط للرياح على بعض أنحاء البلاد نشطة على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية الغربية.

حالة الطقس

 الطرق المؤدية للقاهرة 

وفيما يتعلق بحركة الملاحة، قالت الأرصاد إن الوضع مستقر، حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1,5: 1 متر.

وحذرت الهيئة من شبورة مائية، في ساعات الصباح الأولى، بحسب بيان هيئة الأرصاد، والتي تتركز على الطرق المؤدية للقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومن وإلى الطرق المؤدية من وإلى المسطحات المائية.

درجات الحرارة الأحد   

القاهرة والوجه البحري العظمى 34- الصغرى 22

السواحل الشمالية العظمى 28- الصغرى 20

جنوب سيناء العظمى 38- الصغرى 27

شمال الصعيد العظمى 36- الصغرى 24

جنوب الصعيد العظمى 45– الصغرى 29

درجات الحرارة الإثنين   

القاهرة والوجه البحري العظمى 32- الصغرى 21

السواحل الشمالية العظمى 27- الصغرى 20

جنوب سيناء العظمى 37- الصغرى 27

شمال الصعيد العظمى 35- الصغرى 24

جنوب الصعيد العظمى 40– الصغرى 29

حالة الطقس 

درجات الحرارة الثلاثاء   

القاهرة والوجه البحري العظمى 33- الصغرى 21

السواحل الشمالية العظمى 28- الصغرى20

جنوب سيناء العظمى 36- الصغرى 27

شمال الصعيد العظمى 33- الصغرى 23

جنوب الصعيد العظمى 39– الصغرى 29 

التعرض المباشر لأشعة الشمس

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من التعرض المباشر لأشعة الشمس اليوم، بسبب ارتفاع الحرارة بقيم تتراوح بين 3 حتى 5 درجات، مؤكدة على  ارتداء قبعة وملابس فاتحة اللون حال الخروج من المنزل.

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