محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرستي الحرية والنور للمكفوفين

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بضرورة الالتزام بالتعليمات والضوابط الخاصة الامتحانات، وتوفير الهدوء للطلاب داخل اللجان الامتحانية، ومنع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية داخل اللجان الامتحانية، لضمان انتظام سير أعمال الإمتحانات، متمنياً للطلاب التفوق والنجاح.

جاء ذلك خلال تفقده لجان امتحانات شهادة الثانوية العامة في يومها الثالث للعام الدراسي 2022/2023 بمدرسة الحرية الابتدائية التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، والتي تضم 16 لجنة امتحانية تستوعب 305 طلاب لأداء الامتحان في مادة اللغة العربية في حضور المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم.

اطمأن المحافظ من الطلاب على مستوى الامتحان، وما إذا كانت لديهم أية شكاوى أثناء أدائهم الامتحان، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز اللجان الامتحانية بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو، وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة، وتوفير مصدر بديل للكهرباء، تفاديًا لانقطاعها في أي وقت، حتى لا تؤثر على العملية الامتحانية.

وأشاد محافظ الشرقية، بإلتزام أولياء الأمور، وعدم تواجدهم أمام المدرسة، وذلك للحد من التجمعات، ولتوفير أجواء هادئة ومناسبة لأداء الطلاب الامتحانات بسهولة ويسر.

وحرص محافظ الشرقية على تفقد غرفة التأمين الصحي، للاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وأدوات الإسعافات الأولية اللازمة للتعامل مع أي حالات إعياء طارئة أثناء تأدية الامتحان وحفاظًا على صحة وسلامة الطلاب قبل، والمشاركين في أعمال الامتحانات.

انتقل محافظ الشرقية إلى لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة النور للمكفوفين التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، والتي تضم لجنة واحدة تستوعب 6 طلاب لأداء الإمتحان، مؤكداً أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتمركز قوات تأمين للجان الإمتحانية، والتنسيق مع مرفق الاسعاف لتمركز سيارات اسعاف أمام المدارس، لمواجهة أي ظروف طارئة وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة.

كما تابع محافظ الشرقية سير انتظام امتحانات الدبلومات الفنية بلجنة مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، والتي تضم لجنة امتحانية تستوعب 6 طلاب لأداء الامتحان، معرباً عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب والطالبات، والحصول على أعلى الدرجات وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023 والتي انطلقت يوم الاثنين الموافق 12 / 6 / 2023 م وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 13 / 7 / 2023م بلغ 54279 طالب وطالبة منهم 29639 طالبًا وطالبة بشعبة العلمي علوم، و6645 طالبًا وطالبة بشعبة العلمي رياضة، و17941 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية داخل 158 لجنة امتحانية وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.