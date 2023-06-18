التعليم تتابع وصول امتحان اللغة العربية للجان الثانوية العامة

تابعت غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم وصول أوراق امتحان اللغة العربية إلى جميع اللجان الامتحانية.

وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، تأمين أوراق امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023 على أعلى مستوى.

ونبه وزير التربية والتعليم على رؤساء اللجان بمنع دخول أية أجهزة إلكترونية من هاتف محمول أو سماعة أو ساعة إلكترونية داخل لجان امتحانات الثانوية العامة.

ووجه وزير التربية والتعليم بضرورة المرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية امتحان الاقتصاد دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

وشدد وزير التربية والتعليم على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أية حالات غش من اي نوع، على أن تكون مسئولية اللجنة.

وتابع خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة 2023، تأمين اللجان الامتحانية من قبل ممثلي وزارة الداخلية بمختلف المحافظات.

وتأكد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة من تأمين آوراق امتحان اللغة العربية للثانوية العامة منذ طباعة الأسئلة، ثم نقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان حتى وصولها لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتواصل نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة مع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية قبل بدء امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، للاطمئنان على جاهزيتهم.

مواصفات امتحان اللغة العربية

تعتبر اللغة العربية مادة أساسية تضاف لمجموع الثانوية العامة المؤهل للقبول بالجامعات، ويبلغ مجموع درجاتها 80 درجة، ويكون الحد الأدنى للنجاح في المادة 40 درجة.

ويجرى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة بنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك" من خلال توزيع كتيبات المفاهيم على الطلاب خلال انعقاد اللجان الامتحانية.

ويحتوي امتحان اللغة العربية للثانوية العامة على 30 في المائة أسئلة العمليات البسيطة و40 في المائة أسئلة العمليات المتوسطة و30 في المائة أسئلة العمليات العليا، لقياس مخرجات التعليم بجميع المستويات.

ويتضمن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد وتكون إجابتها في نموذج البابل شيت، و15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة جدًا تخصص لها عدة أسطر للكتابة.



ويبلغ عدد الأسئلة المقالية في مادة اللغة العربية للثانوية العامة أربعة أسئلة مقالية مخصص لها 10 درجات، وعدد الأسئلة الموضوعية 51 سؤالًا بمجموع 70 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 55 سؤالًا.

وبالنسبة لموضوع التعبير في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، فيطلب من الطالب كتابة مقدمة عن موضوع محدد، ويخصص له عدة أسطر حتى يتناسب مع الوقت المحدد للامتحان.

