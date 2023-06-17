طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة العربية غدًا

يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، غدًا الأحد، امتحان اللغة العربية، ورقيًا في الدور الأول للعام الدراسي 2022-2023.

كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، غدا الاحد، الامتحان فى مادتى اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة العربية، ومقاييس المفاهيم.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة بإجمالي نحو 783 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية في ألفين و97 لجنة امتحانية في جميع المحافظات.

ويتم تفتيش طلاب الثانوية العامة بواسطة العصا الإلكترونية أثناء دخولهم اللجان، وبعد نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية؛ للتأكد من عدم دخول أجهزة إلكترونية داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

مواصفات امتحان اللغة العربية

يجرى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة بنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك" بالاعتماد على كتيبات المفاهيم التي يتسلمونها خلال انعقاد اللجان الامتحانية.

ويضم امتحان اللغة العربية للثانوية العامة مختلف المستويات المعرفية والعقلية لقياس نواتج التعلم الحقيقية، موزعة على: 30 في المائة لأسئلة العمليات البسيطة و40 في المائة لأسئلة العمليات المتوسطة و30 في المائة لأسئلة العمليات العليا.

ويحتوي امتحان اللغة العربية للثانوية العامة على 85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد وتكون إجابتها في نموذج البابل شيت، و15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة جدًا تخصص لها عدة أسطر للكتابة.

توزيع درجات امتحان اللغة العربية

ويبلغ مجموع درجات امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة 80 درجة، ويكون الحد الأدنى للنجاح في المادة 40 درجة.

ويصل عدد الأسئلة المقالية في مادة اللغة العربية للثانوية العامة إلى أربع أسئلة مقالية مخصص لها 10 درجات، وعدد الأسئلة الموضوعية 51 سؤالًا بمجموع 70 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 55 سؤالًا.

ويكون موضوع التعبير في امتحان اللغة العربية عبارة عن مقدمة لموضوع محدد، على أن يخصص لهم عدة أسطر فقط حتى يتناسب مع الوقت المحدد للامتحان.

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن تكون الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة واضحة وتتدرج من السهل إلى الصعب، على ألا تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد، بالإضافة إلى مراعاة عدد الخطوات في الحل، وأن تكون بدائل الإجابة قصيرة.