وزير التربية والتعليم يتفقد امتحانات الثانوية العامة للمكفوفين (صور)

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، سير امتحان مادة اللغة العربية (ورقة أولى) لشهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بمدرسة النور للمكفوفين بمحافظة الإسماعيلية.

جاء ذلك من أجل اطمئنان وزير التربية والتعليم على انتظام سير الامتحان بالمدرسة وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.

واطمأن وزير التربية والتعليم من الطلاب والطالبات في لجان المدرسة حول مستوى الامتحان، ومدى وضوح الأسئلة، حيث أعربن عن رضاهم عن مستوى الأسئلة ووضوحها.

وتفقد وزير التربية والتعليم عددا من استراحات المعلمين الملاحظين بلجان الثانوية العامة، بمدرسة السلام الرسمية لغات.

واطمأن وزير التربية والتعليم على توفير كل وسائل الراحة اللازمة، وتجهيز الاستراحات بالأثاث المناسب، وتوفير الخدمات المعاونة، ومراعاة قرب الاستراحات من لجان الامتحانات، كما تفقد حجرة الأنشطة والمكتبة بالمدرسة.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد أنيس سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد بحيري مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة.

زيارة وزير التربية والتعليم إلى الإسماعيلية

زيارة وزير التربية والتعليم

توجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، إلى محافظة الإسماعيلية لتفقد استعدادات امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

واستقبل محافظ الإسماعيلية اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، اليوم السبت، وزير التربية والتعليم، بديوان عام محافظة الإسماعيلية.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد أنيس سكرتير عام المحافظة والدكتور محمد بحيري مدير مديرية التعليم وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة.

امتحانات الثانوية للمكفوفين

وتفقد وزير التربية والتعليم استراحات المعلمين الملاحظين في لجان امتحانات الثانوية العامة في محافظة الإسماعيلية.

ويعقد وزير التربية والتعليم اجتماعا مع مدير المديرية ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة للوقوف على كافة الاجراءات والاستعدات لامتحانات الثانوية العامة.

تفقد وزير التربية والتعليم الإسماعيلية

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة يوم الإثنين الماضي 12 يونيو 2023، بأداء الاختبار في المواد غير المضافة للمجموع، على أن تنطلق امتحانات المواد الأساسية غدا.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 غدًا الأحد امتحان اللغة العربية بإجمالي نحو 783 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية في ألفين و97 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.