استياء طلاب الثانوية العامة من امتحان الإحصاء في قنا

حالة من الاستياء انتابت معظم طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، بشعبتيها العلمية والأدبية فى محافظة قنا.

جاء ذلك فور خروجهم من أداء امتحانات مادتى الاقتصاد والإحصاء ضمن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، فى ثانى أيام انطلاق مارثون امتحانات الثانوية العامة وذلك بسبب ما وصفوه بصعوبة الأسئلة وكثرتها فى مادة الإحصاء.

رأي طلاب الثانوية العامة في الامتحان

فيما أشاد طلاب وطالبات الثانوية بامتحانات مادة الاقتصاد، موضحين انه جاء فى متناول الطالب العادى.

وتحدث عبد الرحمن على طالب ثانوى بالشعبة العلمية بقنا، عن صعوبة امتحان اليوم الخاص بمادة الإحصاء، مضيفاً ان الامتحان كان يحتوى على ٢٥ سؤال اغلبهم أسئلة صعبة وغير مباشرة وتحتاج لوقت إضافى وتركيز عالى لحلها .

وذكر عمر رأفت، ان امتحان الإحصاء جاء فى متناول الطالب المتفوق فقد، معبرا عن غضبة ممن وضع الامتحان، والذى جاء بعيداً عن التوقعات على حد تعبيرة .

فيما عبر حسين سيد طالب ثانوى عام ادبى ، عن ارتياحه من امتحان مادة الاقتصاد مضيفاً ان الاسئلة كانت فى تناول الطالب المتوسط.

يذكر أن نحو 17 الف و 884 طالب و طالبة لهم حق دخول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2022 / 2023، موزعين على 46 لجنة، يشرف عليها نحو 3641 معلم ومعلمة للقيام بأعمال المراقبة والملاحظة داخل لجان الامتحانات على مستوى 9 إدارات تعليمية بمحافظة قنا.