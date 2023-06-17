مواصفات الورقة الامتحانية في اللغة العربية للثانوية العامة 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواصفات الورقة الامتحانية لمادة اللغة العربية للثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

ويؤدي طلاب الثانوية بالشعبتين الأدبية والعلمية، يوم غد الأحد، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة في مادة اللغة العربية.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2023 بإجمالي عدد طلاب نحو 783 ألف طالب وطالبة في ألفين و97 لجنة امتحانية في المحافظات بمختلف أنحاء الجمهورية.

ويحظر على طلاب الثانوية العامة اصطحاب الهواتف المحمولة أو السماعات والساعات الذكية وأي أوراق أو كتب داخل اللجان الامتحانية.

مواصفات امتحان اللغة العربية:

يقدر مجموع درجات امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة بـ80 درجة، وتكون الدرجة الصغرى للنجاح في المادة 40 درجة بنسبة 50%.

ويعتمد امتحان اللغة العربية للثانوية العامة على نظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك" باستخدام كتيبات المفاهيم توزع على الطلاب خلال انعقاد اللجان الامتحانية.

ويحتوي امتحان اللغة العربية للثانوية العامة على أسئلة تقيس مختلف المستويات المعرفية والعقلية نواتج التعلم الحقيقية.

وتنقسم أسئلة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة على

30% مخصصة للعمليات البسيطة و40% للعمليات المتوسطة و30% للعمليات العليا.

ويتضمن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 85 في المائة أسئلة موضوعية أي "اختيار من متعدد" وتكون إجابتها في نموذج البابل شيت، و15% أسئلة مقالية قصيرة جدًا تخصص لها أسطر عدة للكتابة.

ويصل عدد الأسئلة المقالية في مادة اللغة العربية للثانوية العامة إلى أربعة أسئلة مقالية مخصص لها 10 درجات، وعدد الأسئلة الموضوعية 51 سؤالًا بمجموع 70 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 55 سؤالًا.

ووجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن يكون موضوع التعبير في امتحان اللغة العربية عبارة عن مقدمة لموضوع محدد، على أن يخصص لهم أسطر فقط حتى يتناسب مع الوقت المحدد للامتحان.

ونبه وزير التربية والتعليم بأن يتناسب وقت الإجابة على أسئلة امتحانات الثانوية العامة ووقت المراجعة مع الفترة الزمنية المخصصة للامتحان، مع التأكد من وضوح ودقة الأسئلة وخلوها من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات.

