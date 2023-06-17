امتحانات الثانوية العامة 2023| أخطاء شائعة عند الإجابة في البابل شيت

رصدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدة أخطاء شائعة يقع فيها الطلاب عند الإجابة على البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة بالشعبتين الأدبية والعلمية، غدا الأحد، امتحان اللغة العربية ضمن امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وحذرت وزارة التربية والتعليم من الوقوع في تلك الأخطاء عند الإجابة على البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة 2023.

طريقة الإجابة الصحيحة في البابل شيت

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يجب على الطالب الإجابة بشكل صحيح على أسئلة الاختيار من تعدد في نموذج البابل شيت حتى لا يضيع حقه في الدرجات.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بعدم اختيار أكثر من إجابتين في الأسئلة الموضوعية الاختيار من متعدد وإنما تظليل دائرة الإجابة التي يراها مناسبة بشكل صحيح.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه في حالة تغيير رأي الطالب في الإجابة يمكنه حذف الإجابة الأولى من خلال وضع علامة إكس عليها وتظليل دائرة الإجابة التي يراها صحيحة.

ويجب على الطلاب عند الإجابة في نموذج البابل شيت لامتحانات الثانوية العامة تظليل الدائرة المعبرة عن الإجابة بشكل كامل باستخدام الأقلام ذات اللون الأزرق أو الأسود.

وطمأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الثانوية العامة بأن بيانات أوراق الإجابة في امتحانات الثانوية العامة تراجع أكثر من مرة قبل دخولها على الاسكانر للتصحيح الإلكتروني.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه في حالة وجود علامة إكس على دائرة في أحد اسئلة الامتحانات تحذف الإجابة ولا يعتد بها.

الأخطاء الشائعة في البابل شيت

أخطاء عند الإجابة في البابل شيت

يشيع بين الطلاب أخطاء عند الإجابة على أسئلة امتحانات الثانوية العامة في البابل شيت ما يتسبب في ضياع حقهم خلال التصحيح الإلكتروني.

نقدم لطلاب الثانوية العامة أبرز تلك الأخطاء الشائعة حتى لا تقعوا بها عند الإجابة في البابل شيت.

١. عدم تظليل الدائرة المعبرة عن الإجابة بالكامل.

٢. تظليل دائرتين بسؤال واحد دون حذف إحداهما.

٣. تجاوز حدود الدائرة فى التظليل.

٤. تظليل دائرة الإجابة بشكل باهت.

٥. تظليل دائرة الإجابة باستخدام علامة "إكس".

٦. تظليل دائرة الإجابة باستخدام علامة "صح".





