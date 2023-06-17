الثانوية العامة 2023| روشتة نفسية لاجتياز امتحان اللغة العربية

قدم الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، نصائح نفسية لاجتياز امتحان اللغة العربية للثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة، غدًا الأحد، امتحان اللغة العربية في لجان مؤمنة بالمدارس، ورقيًا بنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك".

وتحتوي امتحانات الثانوية العامة 2023 على 85 في المائة من الدرجات أسئلة موضوعية اختيار من متعدد تحل بطريقة البابل شيت، و15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة جدًا.

نصائح قبل امتحان اللغة العربية

١. الوعي بأن مادة اللغة العربية من المواد ذات الدرجات الأكبر 80درجة وبالتالي فهي تمثل مادة مهمة جدا من ناحية تجميع درجات من خلالها، وكونها مادة مؤهلة لدخول بعض الكليات مثل الألسن.

٢. الوعي بأن ما تعانيه من قلق هو شيء طبيعي وأنه سيزول بمجرد البدء في حل الأسئلة.

٣. تجنب الأخطاء التي وقعت فيها خلال الامتحانين السابقين مثل كتابة البيانات أو وضع أكثر من علامة إكس على أكثر من إجابة.

٤. الوعي بأن امتحان اللغة العربية يشمل 55 سؤالا منها 4 أسئلة مقال قصير تشمل سؤالا واحدا من 4 درجات و3 أسئلة بدرجتين و51 سؤالا اختيار من متعدد منها 32 سؤالا بدرجة واحدة 19 سؤالا بدرجتين.

٥. وضع في الاعتبار ضرورة الاهتمام بالأسئلة ذات الدرجات الأكبر في امتحان اللغة العربية وعدم التفريط فيها خاصة السؤال ذو الأربع درجات.

٥. وضع في الاعتبار أهمية الإجابة الصحيحة على أسئلة الاختيار من متعدد ذات الدرجتين لعدة أسباب، منها: أنها لها نفس درجات الثلاث أسئلة مقالية ولكنها أسهل نسبيا في الإجابة لأنك تختار إجابة ولا تكتب خطوات وبالتالي وجب الحرص في اختيار تلك الإجابة؛ كما أن سؤال الاختيار من متعدد ذو الدرجتين يعادل الإجابة علي سؤالين اختيار من متعدد كل منهما ذو درجة واحدة).

٦. على الرغم من أن عدد أسئلة الاختيار من متعدد في اللغة العربية ذات الدرجة الواحدة (32 سؤالا) أكبر من عدد أسئلة الاختيار من متعدد ذات الدرجتين(19 سؤالا ) إلا أن مجموع أسئلة الاختيار من متعدد ذات الدرجتين(38 درجة ) اكبر من مجموع درجات الأسئلة ذات الدرجة الواحدة (32 درجة ).

٧. حسن إدارة وقت الامتحان فزمن امتحان اللغة العربية 180 دقيقة يعني أن زمن الإجابة على كل سؤال أكثر قليلا من 3 دقائق، وهذا يعني أن إجابتك على الأسئلة السهلة سيوفر لديك وقنا في الإجابة على الأسئلة الأخرى وخاصة التي تتضمن قراءة فقرات ثم الإجابة على الأسئلة المتصلة بها .

٨. البدء بالنظر إلى أسئلة امتحان اللغة العربية ككل مقالية وموضوعية وتحديد الأسئلة التي يتأكد الطالب من سهولتها بالنسبة له ووضع علامات عليها حتى ينتهي من قراءة جميع أسئلة الاختيار، ثم يبدأ بحل تلك الاسئلة أولا، ثم يبدأ بعدها بحل الأسئلة الأخرى بالترتيب وفي حال وجود صعوبة في أي سؤال عليه تركه قليلا للعودة إليه فيما بعد واستكمال حل باقي الأسئلة.

٩. قراءة السؤال بدقة وفهم قبل حله .

١٠. الإجابة على سؤال المقال بتركيز دون زيادة بحيت يتم التركيز علي الأفكار الجوهرية فقط.

١١. عدم ترك أي سؤال في امتحان اللغة العربية دون إجابة.