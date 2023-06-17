وزير التعليم العالي يوجه بسرعة إعلان نتائج الجامعات 2023

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بسرعة إعلان نتائج امتحانات نهاية العام الدراسي في جميع الجامعات عقب الانتهاء منها.

جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، اليوم السبت، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقر جامعة قناة السويس.

وحضر اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، وأعضاء المجلس.

إشادة وزير التعليم العالي بامتحانات الجامعات

وأشاد وزير التعليم العالي بانتظام سير أعمال امتحانات نهاية العام الدراسي وفقًا للجداول الزمنية، في ضوء التقارير المقدمة من رؤساء الجامعات.

وثمن وزير التعليم العالى جهود أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بالجامعات والتزامهم الكامل خلال فترة انعقاد هذه الامتحانات.

وأعرب وزير التعليم العالى عن سعادته بما تحقق من إنجازات على صعيد تصنيف الجامعات دوليًّا، ومنها إدراج 37 جامعة مصرية في تصنيف التايمز البريطاني لأهداف التنمية المستدامة للعام 2023.

وأكد وزير التعليم العالي تيسير إجراءات قبول الطلاب المصريين الدراسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الراغبين في استكمال دراستهم بالجامعات المصرية؛ حرصًا على مُستقبلهم الدراسي.

وأشار وزير التعليم العالى إلى قبول 14 ألفا و338 طالبًا وطالبة من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية في الجامعات الخاصة والأهلية حتى الآن.

ونوه وزير التعليم العالى بأهمية قيام الجامعات بتنفيذ خطط الأنشطة الرياضية، والفنية والثقافية والاجتماعية، والتوسع فيها، ودعم أصحاب المواهب الرياضية والفنية، خلال إجازة نهاية العام الدراسي الحالي؛ للاستفادة من طاقات الشباب، وتنمية روح الانتماء والولاء لديهم.

ووجه وزير التعليم العالى بضرورة استغلال فترة الإجازة الصيفية في إجراء أعمال الصيانة التي تتطلبها المعامل والمنشآت في جميع الجامعات على مستوى الجمهورية.

وأوضح وزير التعليم العالى أن الوزارة ماضية في تنفيذ وتفعيل مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي2030، وتوقيع أربعة تحالفات حتى الآن، وهي تحالفات (الإقليم الشمالي، وإقليم وسط الصعيد، وإقليم جنوب الصعيد، وإقليم الدلتا).

ولفت وزير التعليم العالى إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع تحالفات أخرى لأقاليم مصر الجغرافية، مؤكدًا أهمية هذه التحالفات في تحقيق التكامل بين الجامعات والمراكز البحثية الجهات الصناعية والزراعية والإنتاجية، وتوظيف البحث العلمي لخدمة الصناعة، ومواجهة التحديات المختلفة التي يواجهها كل إقليم جغرافي؛ بما يعود بالنفع على تطوير المناهج الدراسية والبرامج والتخصصات البينية.