طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة العربية الأحد

يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحانات اللغة العربية، يوم الأحد المقبل، ورقيًا في الدور الأول للعام الدراسي 2022-2023.

كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادتى اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، ومقاييس المفاهيم.

بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان التربية الوطنية يوم السبت الموافق 17 يونيو 2023 .

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2023 في ألفين و97 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وتستخدم العصا الإلكترونية في تفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، وبعد نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية؛ للتأكد من عدم دخول أجهزة إلكترونية داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

مواصفات امتحان اللغة العربية في الثانوية العامة

ويؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة العربية بنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك" بالاعتماد على كتيبات المفاهيم التي يتسلمونها خلال انعقاد اللجان الامتحانية.

ويضم امتحان اللغة العربية في الثانوية العامة مختلف المستويات المعرفية والمستويات العقلية لقياس نواتج التعلم الحقيقية، موزعة على: 30 في المائة لأسئلة العمليات البسيطة و40 في المائة لأسئلة العمليات المتوسطة و30 في المائة لأسئلة العمليات العليا.

ويحتوي امتحان اللغة العربية على 85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد وتكون إجابتها في نموذج البابل شيت، و15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة جدًا تخصص لها عدة أسطر للكتابة.

توزيع درجات امتحان اللغة العربية

ويبلغ مجموع درجات مادة اللغة العربية في الثانوية العامة 80 درجة، ويكون الحد الأدنى للنجاح في المادة 40 درجة.

ويصل عدد الأسئلة المقالية في مادة اللغة العربية في الثانوية العامة إلى أربع أسئلة مقالية مخصص لها 10 درجات، وعدد الأسئلة الموضوعية 51 سؤالًا بمجموع 70 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 55 سؤالًا.

ويكون موضوع التعبير عبارة عن مقدمة لموضوع محدد، على أن يخصص لهم عدة أسطر فقط حتى يتناسب مع الوقت المحدد للامتحان.

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن تكون الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة واضحة وتتدرج من السهل إلى الصعب، على ألا تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد، بالإضافة إلى مراعاة عدد الخطوات في الحل، وأن تكون بدائل الإجابة قصيرة.