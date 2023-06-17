البحيرة: استمرار رفع درجة الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، استمرار رفع درجة الإستعداد بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة، وجميع الإدارات التعليمية لامتحانات الثانوية العامة والتى انطلقت الاسبوع الماضي باداء الطلاب للمواد التى لا تضاف للمجموع.

وتنطلق غداً الأحد ١٨ يونيو إمتحانات المواد المضافة للمجموع حيث سيؤدى عدد ٣٨٠٩١ طالب وطالبة بالشعبة العامة امتحان اللغة العربية أمام ١١٥ لجنة بعدد ١٨ ادارة تعليمية خلال الفترة من الساعة ٩.٠٠ صباحا وحتى ١٢.٠٠ ظهرا.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لامتحانات شهادة الثانوية العامة وتم مراجعة جاهزية المدارس من حيث الأثاث والانارة وتوافر المياه.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه تم عمل بروتوكول تعاون مع مديرية الأمن لتأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة لتأمين أوراق الأسئلة كما تم عمل بروتوكول مماثل مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائره صحية داخل اللجان كما تم التنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات أمام اللجان الامتحانية والتنسيق مع التموين لتوفير احتياجات القائمين على العملية الامتحانية بالاستراحات، بالإضافة الى تشكيل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتذليل العقبات وحل المشكلات التى قد تواجه رؤساء اللجان أثناء سير اللجان الامتحانية.

ووجه باستمرار رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية والمراجعة المستمرة لكافة اللجان والمقرات والاستراحات الخاصة بإمتحانات الثانوية العامة والبالغ عددها ٤١ استراحة و ١١٥ لجنة بعدد ١٨ ادارة تعليمية تستقبل ٣٨٠٩١ طالب وطالبة منهم ٨٨٩٦ بالشعبة الأدبية و ٢٦٨٠٩ طالب وطالبة بشعبة علمى علوم و ٢٣٨٦ علمى رياضة طوال فترة الامتحانات وحتى ١٣ يوليو القادم.

ووجه وكيل الوزارة،الوزارة، بالتوعية والتعريف بالاعتداد بالإجابة الواردة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية فقط، وعدم الاعتداد بأية إجابة مدونة في كراسة الأسئلة.و التنبيه على جميع الطلاب بعدم الحضور إلى لجان الامتحان بالتليفون المحمول، أو أية أجهزة رقمية (كمبيوترات بجميع أشكالها - كاميرات - ... إلخ)، ومصادرة أي تليفون محمول في حالة ضبطه، أثناء دخول الطلاب إلى اللجان، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله , وكما ششد على حظر وجود أية أجهزة داخل اللجان مع الملاحظين.

وعدم الاقتراب من حرم اللجان، وحظر تواجد أولياء الأمور بالمدارس التي تعقد بها اللجان الامتحانية.

والعمل على إعادة توزيع (تدوير) العمال بين مختلف اللجان. والتواصل المستمر مع رؤساء اللجان وحل أى مشكلة على الفور.

وهذا وقد تم توفير الاعداد اللازمة من كتيبات المفاهيم، وتوزيعها على جميع الادارات التعليمية، مع التأكيد على توزيعها على كافة اللجان باعداد مناسبة وكافية.

وششد الديب على مراجعة الملاحظ للبيانات التي يدونها الطالب في ورقة الإجابة بكل دقة، مع حظر قيامه بكتابة أية بيانات نيابة عن الطالب.ووجه على العمل على تهيئة الجو النفسي للطلاب والملاحظين، وبثّ مناخ الهدوء والطمأنينة، والبعد عن كافة الأفعال التي تؤدي لإثارة مشاعر التوتر بين الطلاب الممتحنين، بما يحقق الاستقرار، داخل لجان السير، وللصالح العام.