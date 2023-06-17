القبض على مزور للعملات والمحررات الرسمية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص تخصص فى تقليد وترويج العملات الأجنبية بقصد النصب والإحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم ترويج العملات المالية المقلدة وملاحقة وضبط مرتكبيها.

أكدت معلومات وتحريات أجهزة وزارة الداخلية الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تنسيقاً وقطاع الأمن الوطنى قيام ( أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة المنوفية) بالنصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين من خلال إنشاء العديد من الصفحات الإلكترونية الإحتيالية على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة.

ونشر منشورات على تلك الحسابات زاعماً إمتلاكه عملات وطنية مقلدة بكافة فئاتها المختلفة وقدرته على تزوير محررات رسمية منسوبة للعديد من الجهات الحكومية – على خلاف الحقيقة – بقصد ترويجها لراغبى شرائها وعقب الإيقاع بهم يقوم بإقناعهم بطرق إحتيالية بتحويل جزء من المبلغ المالى المتفق عليه كعربون على محافظ مالية، وذلك بقصد الإستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية تم إستهدافه وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبطه بدائرة مركز شرطة "أشمون" ، وبحوزته (عدد 2 هاتف محمول بفحصها فنياً تبين إحتوائها على العديد من الصفحات الإلكترونية الإحتيالية المستخدمة فى نشاطه الإجرامى).

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.