خلف الزناتى: نحرص على راحة المعلمين المشاركين فى امتحانات الثانوية العامة

أكد خلف الزناتى، نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، أن غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة الثانوية العامة التابعة للنقابة العامة، تهدف لمتابعة أحوال المعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات، سواء كانوا مراقبين أو مصححين، لضمان راحتهم خلال أداء رسالتهم، وتقديم كل الدعم للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات، وحل أى مشكلات تواجههم، كما أكد أن النقابة تسعى جاهدة فى تقديم كافة سبل الدعم للمعلمين، والمساندة المستمرة، واستقرار الامتحانات.

وأوضح نقيب المعلمين أن غرفة العمليات على تواصل مستمر مع النقابات الفرعية واللجان النقابية بمختلف أنحاء الجمهورية، لمتابعة أحوال المعلمين داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، وتوفير الأمان والسلامة لهم خلال تلك الفترة.

وأشار الزناتى إلى أنه أصدر تعليمات مشددة لرؤساء الفرعيات واللجان النقابية بجميع المحافظات لعمل زيارات ميدانية طوال الامتحانات سواء للجان أو الاستراحات المخصصة لهم، للتأكد من توفير كافة سبل الراحة، بما يضمن تفرغ المعلمين للقيام بعملهم الوطنى، والتأكد من توافر كل سبل الراحة لهم فى الاستراحات التى خصصتها وزارة التربية والتعليم، والتواصل مع كافة الجهات المعنية والتنفيذية بالمحافظات لحل أى مشكلات.

وشدد نقيب المعلمين على رؤساء النقابات الفرعية، ترك أرقام للتواصل مع جميع المعلمين المشاركين فى الامتحانات، لتقديم الدعم والمساندة فى أى وقت، وتلقى كافة الشكاوى والاستفسارات الواردة من المعلمين المراقبين على امتحانات الثانوية العامة، وقبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة، قام مسئولو الفرعيات، بالاطمئنان على استراحات المعلمين بمختلف المحافظات وتوفير أى نواقص بها.

وأوضح الزناتى أن غرفة العمليات الرئيسية للنقابة العامة المعلمين، تعمل على مدار الساعة مع غرف العمليات التابعة للنقابات الفرعية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، وتتلقى تقارير المتابعة والعمل جنباً إلى جنب مع وزارة التربية والتعليم لضمان حسن سير الامتحانات دون مشكلات.