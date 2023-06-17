وزير التربية والتعليم يزور الاسماعيلية لمتابعة استعدادات امتحانات الثانوية العامة

توجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، إلى محافظة الإسماعيلية لتفقد استعدادات امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

واستقبل محافظ الإسماعيلية اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، اليوم السبت، وزير التربية والتعليم، بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد أنيس سكرتير عام المحافظة والدكتور محمد بحيري مدير مديرية التعليم وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة.

ويتفقد وزير التربية والتعليم استراحات المعلمين الملاحظين في لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة.

ويعقد وزير التربية والتعليم اجتماعا مع مدير المديرية ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة للوقوف على كافة الاجراءات والاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة.

امتحانات الثانوية العامة 2023

انطلقت امتحانات الثانوية العامة يوم الإثنين الماضي 12 يونيو 2023، بأداء الاختبار في المواد غير المضافة للمجموع، على أن تنطلق امتحانات المواد الأساسية غدا.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 غدًا الأحد امتحان اللغة العربية بإجمالي نحو 783 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية في ألفين و97 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك" بالاعتماد على كتيبات المفاهيم التي يتسلمونها خلال انعقاد اللجان الامتحانية.

وتحتوي امتحانات الثانوية العامة على 85 في المائة من إجمالي الأسئلة اختيار من متعدد بنظام البابل شيت، و15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة.



وشدد وزير التربية والتعليم على تطبيق ضوابط جودة الامتحان سواء فيما يتعلق بسير عملية امتحانات الثانوية العامة أو فيما يتعلق بإعداد الامتحانات بدقة وعلى أكمل وجه.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن أهم آليات ضوابط امتحان الثانوية العامة تتضمن مراجعة نموذج الإجابة قبل بدء الامتحان من قبل لجنة مكونة من عشرة خبراء متخصصين فى كل مادة يتم ترشيحهم من جانب مستشار المادة ولا يتم التصحيح إلا بعد إقرار الخبراء.

وشدد وزير التربية والتعليم على دقة الأسئلة وعدم احتمالها أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد، مؤكدا أهمية مراجعة اللجنة المشكلة من الخبراء المتخصصين فى المادة، للتأكد من دقة الأسئلة ونموذج الاجابة.

ووجه وزير التربية والتعليم بأن تكون جميع نماذج امتحانات الثانوية (أ، ب، ج، د) متطابقة تمامًا مع نماذج الإجابة الخاصة بكل نموذج.

ونبه وزير التربية والتعليم بتوزيع كتيب المفاهيم على لجان الامتحانات قبل موعد بدء الامتحانات، وضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وعدم إتلافه، وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا.







