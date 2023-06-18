بدء امتحان اللغة العربية للثانوية العامة خلال ساعات

يؤدي طلاب الثانوية العامة، في التاسعة من صباح اليوم الأحد، امتحان اللغة العربية للعام الدراسي 2022-2023 بشكل ورقي.

كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، اليوم الأحد، الامتحان في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة العربية، ومادة مقاييس المفاهيم.

ويبلغ عدد إجمالي الطلاب المسجلين في امتحانات الثانوية العامة نحو 783 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة في ألفين و97 لجنة امتحانية بالمدارس في جميع المحافظات، وسط تأمينات مشددة في محيط اللجان خلال الفترة الامتحانية.

وتستخدم العصا الإلكترونية في تفتيش طلاب الثانوية العامة أثناء دخولهم اللجان، وبعد نصف ساعة من بداية الامتحان من دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

مواصفات امتحان اللغة العربية:

تعد اللغة العربية مادة أساسية تضاف لمجموع الثانوية العامة المؤهل للقبول بالجامعات، ويبلغ مجموع درجاتها 80 درجة، ويكون الحد الأدنى للنجاح في المادة 40 درجة.

يجرى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة بنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك" من خلال توزيع كتيبات المفاهيم على الطلاب خلال انعقاد اللجان الامتحانية.

ويحتوي امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 30% أسئلة العمليات البسيطة و40% أسئلة العمليات المتوسطة و30% أسئلة العمليات العليا.

ويحتوي امتحان اللغة العربية للثانوية العامة على 85% أسئلة موضوعية اختيار من متعدد وتكون إجابتها في نموذج البابل شيت، و15% أسئلة مقالية قصيرة جدًا تخصص لها أسطر عدة للكتابة.



ويصل عدد الأسئلة المقالية في مادة اللغة العربية للثانوية العامة إلى أربعة أسئلة مقالية مخصص لها 10 درجات، وعدد الأسئلة الموضوعية 51 سؤالًا بمجموع 70 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 55 سؤالًا.

أما بالنسبة لموضوع التعبير في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، فهو عبارة عن مقدمة لموضوع محدد، على أن يخصص لهم أسطر عدة فقط حتى يتناسب مع الوقت المحدد للامتحان.

وطمأن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الثانوية العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حق الطالب وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

ووجه وزير التربية والتعليم بأن تكون الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة واضحة وتتدرج من السهل إلى الصعب، على ألا تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد، مع مراعاة وقت عدد الخطوات في الحل، وأن تكون بدائل الإجابة قصيرة.